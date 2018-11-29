Накануне, в рамках своего очередного выступления, глава ФРС Д. Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка. Впервые за последние 1.5 года инвесторы, наконец, услышали первые намёки, что американский регулятор близок к достижению целей в монетарной политикие, и дальнейшего столь быстрого повышения ставок может и не быть. Согласно последним ожиданиям рынка, инвесторы теперь «заложились» всего на одно повышение ключевой ставки в США на следующий год, хотя ранее планировалось три, и ещё одно повышение все ждут в декабре. Раз дальнейшего столь быстрого удорожания денег ждать не стоит, то и риски для фондовых рынков мгновенно были пересмотрены. Американские биржевые индексы вчера прибавили 2.5–3%, причём акции многих американских гигантов взлетели на 5-6%, американский доллар закономерно сдал позиции ко всем в мире валютам, ну и, конечно, немного развернулись и отыграли вверх цены на драгоценные металлы.

Честно говоря, реакция на американском рынке была немного чрезмерная, ведь пауза в цикле повышения ставок пока не решает главной проблемы, которая негативно давит на все биржевые площадки. ФРС всё равно продолжит распродавать активы со своего баланса, а значит, ликвидность в финансовой системе будет по-прежнему сжиматься, а без новых денег рынкам акций не видать уверенного роста. В декабре острых проблем с ликвидностью быть не должно, но рынки акций всё равно будут снижаться до тех пор, пока европейский и китайский регуляторы не дадут новую лавину ликвидности для банков.

Странно, но вчерашнюю эйфорию на американском фондовом рынке не поддержали ни азиатские инвесторы, ни европейские. Сводный индекс азиатского региона сегодня потерял более 0.5%, причём биржевые индексы Китая и Гонконга упали почти на 1%. На европейских площадках пока наблюдается скромный рост, в пределах 0.5%.

В любом случае, дальнейшая судьба всех в мире фондовых рынков будет зависть от итоговых переговоров лидеров Китая и США на полях саммита G20, который откроется уже в пятницу.

Российский рублёвый индекс Московской биржи после вчерашнего уверенного роста сегодня показывает почти нейтральную динамику, и это уже хорошо при таких-то ценах на нефть. А вот валютный индекс РТС прибавляет более 1% и торгуется вблизи отметки 1127 пунктов. Хуже рынка сегодня выглядят акции Роснефти, они падают почти на 2%, почти 1% теряют акции Газпрома, и почти на 2.5% падают акции X5. А лучше рынка выглядят акции сектора электроэнергетики и банковский сектор. Акции Сбербанка растут на 1.5%, но пока им не удаётся преодолеть отметку в 200 рублей, слишком много сейчас геополитических рисков вокруг России.

Российский рублёвый индекс вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. Пока сохраняются шансы на дальнейший рост, поэтому вплоть до понедельника можно находиться в акциях.

На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке 57$ за баррель, котировки нефти марки WTI уже прокололи вниз отметку 50$. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро — 6 декабря. Высока вероятность, что страны нефтяного картеля примут решение вернуться к последнему соглашению по квотам, что должно привести к снижению добычи и стабилизации рынка. Котировки нефти падают восьмую неделю подряд и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10%, в начале декабря мы его наверняка увидим.

Российский рубль в паре с долларом укрепился ещё на 1% и торгуется вблизи отметки 66.6. На рынке ОФЗ ситуация стабильная. Ключевая валютная пара евро-доллар торгуется вблизи отметки 1.135, а сам индекс доллара DXY торгуется на отметке 96.8 пункта. Как мы видим, более мягкая риторика главы ФРС не сильно повлияла на динамику валютного рынка.

Практически весь позитив был уже отыгран в рамках вчерашней сессии, поэтому сегодня и завтра инвесторы вновь вернутся к процессу ожидания. Ранее купленные российские и американские акции пока можно удерживать.