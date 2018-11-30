Американские биржевые площадки в четверг закрылись незначительным снижением, взяв паузу в преддверии саммита G20, на котором президент Трамп и его коллега Си Цзиньпин встретятся для обсуждения вопросов по взаимной торговле.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,22%, закрывшись на отметке 2737,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,11%, высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта — до 3,03 %. Индекс MSCI Еmerging markets вырос на 0,5 %.

В преддверии саммита "Большой двадцатки", стартующего сегодня в Буэнос-Айресе, инвесторы пытаются оценить перспективы урегулирования торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Так, по сообщению Wall Street Journal обе стороны в течение двух недель вели активные переговоры, результатом которых могут стать отсрочка введения дополнительных пошлин на товары из Поднебесной со стороны США до весны 2019 года в обмен на рассмотрение Китаем вопросов по проблемам принуждения к передаче технологий и присвоения интеллектуальной собственности, а также снятие китайской стороной ограничений на покупку сельскохозяйственных продуктов и топлива из Соединенных Штатов.

По информации Reuters со ссылкой на доклад Global Trade Alert, подготовленный экспертами швейцарского университета Санкт-Галлена, в 2018 году после обострения торгового конфликта между США и Китаем пострадали 87% китайского экспорта и 92% американского экспорта.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,18%, закрывшись на отметке $59,28.

Перед предстоящей встречей ОПЕК+, которая состоится в начале декабря в Вене, ключевые игроки нефтяного рынка — Саудовская Аравия и Россия — постепенно приходят к пониманию о необходимости сокращения добычи нефти. Так, королевство ведет активные переговоры с представителями Ирака, Ливии и Нигерии, и по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, все министры, участвующие в соглашении, стремятся к возвращению стабильности на рынки.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,73%, закрывшись на отметке 2398,56 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2355 пунктов, сопротивления расположены на 2420 и 2450 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 112000 и 110000. Основное сопротивление по-прежнему расположено на уровне 114000 пунктов, при закреплении над которым инструмент может подняться в район 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,21, укрепившись на 1,11% по отношению к американскому доллару.

Поддержку российской валюте оказывают сигналы со стороны ФРС США о возможном замедлении темпов роста процентной ставки, что при реализации данного сценария позитивно для валют развивающихся стран.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре все так же выступают отметка 67,50. Поддержки находятся на 66,80 и 66,40.