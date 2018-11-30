В грядущие выходные лидеры «Большой двадцатки» встретятся на саммите в Буэнос-Айресе обсудить насущные вопросы. Основным событием, которого ждет рынок, станут переговоры между США и Китаем. В рамках саммита две державы должны подписать торговое соглашение, чего может и не случится. Итоги встречи будут отыграны рынками на торгах в понедельник, поэтому стоит заранее подготовиться к повышенной волатильности. В первую очередь влиянию будут подвержены китайские и американские фондовые площадки, а также доллар США и юань.

Помимо итогов саммита определят настроения рынка в понедельник, 3 декабря, данные по деловой активности в производственном секторе, которые будут опубликованы такими странами, как Германия, Китай, Россия, Испания, Франция, Великобритания, Евросоюз, Канада и США. Статистика позволит оценить текущие экономические тенденции в перечисленных странах в ноябре. Снижение активности является «медвежьим» фактором и, как правило, провоцирует ослабление валюты.

Во вторник, 4 декабря, стоит обратить внимание на протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике и индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Протокол даст ответы на вопрос, как чувствует себя экономика страны на пороге выхода из Евросоюза, а также приоткроет будущие планы финансового регулятора Объединенного Королевства. Британский фунт плавно снижается, в ближайшие недели пара фунт/доллар останется в нисходящем тренде, долгосрочная цель по данному инструменту – это отметка 1,211.

В среду, 5 декабря, данные от ADP по числу занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре представят США. По предварительным прогнозам, статистика за ноябрь будет хуже октябрьской. Как правило, негативные явления на рынке труда болезненно воспринимаются рынком, так как являются определяющими в политике ФРС США. Если же ожидания не оправдаются, то позитив захлестнет рынок.

В этот же день Штаты опубликуют индекс деловой активности в непроизводственном секторе, ожидания по которому тоже негативные. Несмотря на то, что общий тренд в паре евро/доллар нисходящий, в совокупности с данными от ADP снижение активности вызовет временное удешевление доллара.

В четверг, 6 декабря, на валютном рынке в центре внимания будет канадский доллар, пара доллар США/канадский доллар практически достигла верхней точки восходящего канала и оказалась у отметки 1,338, последний рывок наверх еще возможен, после чего пара начнет корректироваться вниз. В конце дня Канада опубликует сальдо торгового баланса и индекс деловой активности, снижение активности как раз и может поспособствовать началу нисходящего движения в паре.

Безусловным фаворитом дня станет нефть. Ведь 6 декабря в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, на котором будет решена дальнейшая судьба сделки. С большой долей вероятности картель совместно с Россией и ещё рядом производителей продолжат регулировать ситуацию на рынке через сокращение объемов добычи. От того, какими буду новые параметры добычи, зависит дальнейшая динамика цен на нефть. По оценкам Альпари, до заседания картеля нефть марки Brent скорректируется в район $55-56 за баррель.

Ну и в пятницу, 7 декабря, солировать будет пара евро/доллар. Во-первых, Евросоюз опубликует окончательную оценку темпов роста ВВП в третьем квартале 2018 года. И в годовом, и в квартальном выражении ожидается улучшение данных. Для евро это хороший повод укрепиться. В Штатах выйдет статистика по безработице, где изменений не ожидается, то есть этот показатель составит 3,7% по итогам ноября.

Что касается рублевых пар, то здесь, вероятно, без особых изменений. Основные факторы влияния на российскую валюту, как всегда, геополитика, цены на нефть и динамика доллара. С учетом того, что исход заседания ОПЕК может позитивно отразиться на рынке нефти, у рубля в паре с долларом есть шанс вернуться в район 65,0-65,5 руб., а в паре с евро – в район 74,5 руб.