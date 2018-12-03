Перед открытием российского рынка в начале новой недели формируется позитивный внешний фон. Реакция индексов и котировок нефти на основные итоги саммита G20, завершившегося в Аргентине, будет положительной. США и Китай поставили на паузу «торговые войны». Белый дом согласился не повышать действующие ныне пошлины с 10% до 25% на товары объемом $200 млрд. и воздержаться от новых ограничений. Договорённость стала возможной благодаря Пекину, который пошел на серьезные уступки. Ради уменьшения разрыва в объемах экспорта между странами, Китай значительно увеличит закупку продукции из США, кроме того будет дано согласие на сделку Qualcomm по приобретению голландского производителя полупроводников.

Пошлины на ввоз американских авто в Китай, которые сейчас достигают 40%, будут отменены, что означает серьезную решимость Пекина и открытость к диалогу. Трамп вновь сумел продавить необходимые ему условия, а если в течение 90 дней не появится первых результатов этих уступок, Белый дом может вернуться к проработке дополнительных пошлин. Тем не менее, мы ожидаем бурную реакцию индексов на итоги G20, так как перенос пошлин рынками не закладывался. Китайские бенчмарки прибавляют уже порядка 3% в ходе азиатской сессии на этом фоне.

Нефть марки Brent в плюсе на 5%, что связано не только с заявлением Путина по итогам переговоров с лидером Саудовской Аравии, в рамках которого было объявлено о договоренности по снижению добычи, но и с комментарием министра энергетики Омана. Он сообщил, что в рамках ОПЕК+ в данный момент есть консенсус и понимание необходимости сокращения поставок нефти, что позволяет рассчитывать на положительный исход встречи в Вене 6 декабря. Под вопросом остается только окончательный объем ограничения. Мониторинговый комитет ранее озвучивал цифру 1.3 млн. баррелей в сутки. При таком подходе нефть вернется к 66-67.

Реакция рубля на позитив выходных будет более сдержанной, чем у российских индексов. Из-за инцидента в Керченском проливе активизировались слухи о различных санкциях. РФ обвинили во вмешательстве в парламентские выборы в США, а также пригрозили неизбежностью 2 пакета мер по «делу Скрипаля», что может иметь отложенный негативный эффект. Власти Евросоюза также пересматривают стратегическое видение взаимоотношений с Россией и, вероятно, еще не раз упрекнут Москву за прошедшие выборы в Донбассе, что также может повлечь ужесточение санкций.

В результате последних событий лучше других сегодня будут торговаться акции сырьевых компаний. «Татнефть» в пятницу представила сильный отчет по итогам 9 мес. 2018, увеличив выручку на 38% к прошлому году. «Газпром» также нарастил ключевые показатели, но под угрозой санкций продолжает оставаться «Северный поток 2», поэтому не стоит увеличивать долю этих бумаг в портфеле.