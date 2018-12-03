Чистая прибыль банка за 10M18 выросла на 67% г/г до 152 млрд руб. (ROE 12.5%). Чистый процентный доход увеличился на 3.6% г/г до 397 млрд руб., а чистая процентная маржа составила 4.0%; чистый комиссионный доход вырос на 1.2% до 75.9 млрд руб., а прочий доход составил 62.2 млрд руб. (против убытка в размере 0.6 млрд руб. годом ранее). Общие отчисления банка в резервы составили 129 млрд руб., почти без изменений г/г, предполагая стоимость риска 1.6%. Затраты оказались почти неизменными на уровне 210 млрд руб., а соотношение затраты/доход составило 39%. Общие активы ВТБ увеличились на 13% с начала года до 14.6 трлн руб. Доля неработающих кредитов улучшилась на 40 бп с начала года до 6.5%, а коэффициент покрытия резервами остался на уровне 106%. Коэффициент достаточности капитала банка 1-го уровня упал на 80 бп с начала года до 11.8% из-за ослабления рубля и переоценки портфеля ценных бумаг. В октябре чистый процентный доход банка упал на 2.8%, а ЧПМ оставила 3.5% (против 4.1% годом ранее), комиссионный доход упал на 19%. Чистая прибыль упала на 22% до 12.2 млрд руб., ROE составил 9.7%.

Результаты за октябрь выглядят относительно слабыми, и ключевые банковские метрики, включая чистый процентный доход, комиссионный доход и стоимость риска, продемонстрировали негативные тренды. Коэффициенты достаточности капитала также остаются под давлением. В то же время банк имеет все шансы выполнить свой прогноз по чистой прибыли за 2018 в размере 170 млрд руб. Мы считаем результаты нейтральными для динамики акций. Мы полагаем, что акции ВТБ могут подрасти на фоне общего восстановления рынка, но все же предпочитаем Сбербанк.