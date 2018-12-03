Чистая прибыль Газпрома МСФО в третьем квартале 2018 года выросла на 92% — до 386 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании. Выручка выросла на 34% — до 1930,036 млрд рублей. EBITDA выросла на 86% — до 663 млрд рублей. Свободный денежный поток Газпрома в III квартале составил 78 млрд руб., за 9 мес. — 235 млрд руб

Результаты Газпрома по прибыли и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка, по выручке с ними совпали. Рост цен на газ, увеличение объемов поставок на экспорт и внутренний рынок, а также более слабый рубль оказали позитивное влияние на результаты Газпрома. Основной вопрос для инвесторв сейчас, какой суммой монополия будет готова поделиться с акционерами в виде дивидендов. Так, FCF компании в пересчете на одно акцию составляет 9,9 руб./акцию, по итогам года он может быть чуть выше.