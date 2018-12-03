Смягчение риторики главы ФРС относительно дальнейших перспектив роста ставок позволило большинству валют EM завершить неделю в «зеленой» зоне, однако рубль не смог воспользоваться этим улучшением из-за роста внешнеполитических рисков, включая эскалацию конфликта между РФ и Украиной, заявления М. Коэна о даче ложных показаний о связях с РФ и отмену встречи Д. Трампа и В. Путина в рамках саммита G-20. В начале этой недели фон для российского рынка неоднозначный. Позитивными факторами являются сигналы к деэскалации торгового конфликта США-Китай и к продлению соглашения ОПЕК+ об ограничении предложения нефти. При этом сохраняется фактор давления в виде осуждения мировым сообществом действий РФ в Керченском проливе, что не отменяет, но сдерживает позитивную динамику валютного и долгового рынка РФ.

События этой недели имеют значение преимущественного для денежного рынка. На локальном рынке особое внимание следует уделить данным по ИПЦ – сначала к недельным цифрам (ср), а затем к помесячной оценке за ноябрь (чт) – что будет последней важной статистикой перед «неделей тишины» перед заседанием ЦБ РФ 14 декабря. Учитывая рост инфляционных ожиданий с 9.3% до 9.8% в ноябре, комментарии о возможном возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила с 15 января 2019г., и рост внешнеполитических рисков для долгового и валютного рынка РФ, любой негативный сигнал в части динамики инфляции (например, превышение ИПЦ уровня 4,0% г/г за ноябрь) усилит аргументы в пользу повышения ставки в декабре, о чем уже упоминала председатель ЦБ РФ. На данный момент рынок считает повышение на 25 б.п. в декабре базовым сценарием, хотя, на наш взгляд, этот сценарий пока не гарантирован, в том числе из-за неустойчивости экономических трендов.

Минфин, скорее всего, объявит о значительном сокращении помесячных покупок валюты у ЦБ (в обход рынка) в декабре в связи с падением цен на нефть на $15/барр. за месяц. При этом мы отмечаем стабилизацию рублевой ликвидности в банковской системе, что может быть связано с сезонным ускорением бюджетных расходов к концу года. Декабрьские расходы бюджета, как правило, на 1 трлн руб. выше среднемесячных расходов за предыдущие 11М, что является позитивным сигналом для ликвидности. Возобновление валютных интервенций на рынке с середины января также будет позитивно для ликвидности, тогда как негативный эффект на курс будет ограниченным ввиду сезонно большого профицита текущего счета в 1К19 на уровне $30 млрд при текущих ценах на нефть, которого будет достаточно для финансирования интервенций на $10 млрд.

На внешних рынках внимание на дальнейшие сигналы относительно монетарной политики США. Повышение ставки ФРС в уже заложено в цены, в фокусе и перспективы повышения ставки в 2019 г. После критики ФРС со стороны Д. Трампа и ответных комментариев Дж. Пауэлла рынок снизил число ожидаемых повышений на 2019 год с 3 до 1-2. На этой неделе состоится выступление главы ФРС в Конгрессе, а также будут опубликованы данные по состоянию экономики США («Бежевая книга»), заказам на товары длительного пользования и ключевой отчет о состоянии рынка труда.