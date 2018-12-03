На финальном этапе очередного периода усреднения банки демонстрируют нетипично высокий спрос на однодневные инструменты предоставления ликвидности. Вследствие налоговых выплат из системы был абсорбирован значительный объем ликвидности, который в большей степени пока еще не возвращен бюджетом обратно в систему. Кроме того, в пятницу ЦБ провел депозитный аукцион тонкой настройки – то, что регулятор обычно делает в конце периода усреднения, чтобы предотвратить избыточное понижательное давление на однодневные ставки. Однако стоит отметить, что RUONIA, которая в четверг составила 7,29%, была далека от сезонно низких значений. Между тем ликвидность распределена в системе неравномерно: банки показывают высокий спрос на депозиты Казначейства, и при этом привлекают 135 млрд руб. в рамках однодневного репо с Казначейством. (против обычных 10–15 млрд руб.).

Утром в пятницу остатки средств на корсчетах банков составляли 2,17 трлн руб. (-43 млрд руб.), так что стерилизация ликвидности в объеме 189 млрд руб. посредством аукциона ЦБ способствовала дальнейшему росту спроса на однодневную ликвидность. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа выросла до 7,31% (+39 бп), а закрытию она достигла уровня оффера ЦБ, и банки заняли у регулятора 8 млрд руб. Другие ставки по итогам дня также немного выросли, по-прежнему следуя за колебаниями курса рубля. Ставки NDF и кросс-валютных свопов повысились на 3–7 бп, тогда как кривая процентных свопов сместилась вверх на 1–2 бп. 3-месячная MosPrime обновила 52-недельный максимум на отметке 8,49% (+4 бп), в результате чего ставка FRA 1x4 поднялась до 8,69% (+5 бп).