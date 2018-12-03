В преддверии саммита «большой двадцатки» ценовая волатильность и торговая активность на рынке ОФЗ в пятницу заметно снизились. По итогам сессии доходности облигаций с фиксированным купоном выросли в среднем на 1 бп. За неделю длинные и среднесрочные выпуски снизились в доходности на 6–10 бп, в то время как ближний сегмент кривой остался практически на прежних позициях. Доходность ОФЗ-26207 и ОФЗ-26212 в недельном сопоставлении снизилась на 10 бп, до 8,70%. Между тем диапазон изменения доходностей 10-летних облигаций других развивающихся стран на прошлой неделе был довольно значительным – так, если облигации Бразилии и Колумбии опустились в доходности на 10 бп, то доходности суверенных облигаций Мексики и Колумбии за неделю снизились всего на 1–2 бп.

Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении дальнейшей динамики ОФЗ с фиксированным купоном. Мы не исключаем, что спрос со стороны иностранных инвесторов в ближайшее время останется невысоким, несмотря на признаки того, что аппетит к риску на валютных и долговых рынках развивающихся стран в целом на прошлой неделе несколько улучшился в свете мягкой риторики ФРС США. Если же иностранный спрос возрастет, то Минфин, вероятно, увеличит объем недельного предложения до целевого уровня в 30 млрд руб., что ограничит потенциал снижения доходностей долгосрочных облигаций. Ключевым событием для рынка в краткосрочной перспективе является заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится 14 декабря. По нашим оценкам, текущий уровень котировок FRA и ставок NDF закладывает достаточно большую вероятность ужесточения политики ЦБ. Трехмесячная ставка MosPrime в настоящий момент торгуется на уровне 8,50% (+20 бп за неделю), а ставка 1x4 FRA составляет 8,70%). Спред между 3-месячной ставкой MosPrime и ключевой ставкой Банка России находится на максимуме за период с мая 2015 г.

Мы считаем, что риск ужесточения денежно-кредитной политики не полностью учтен в текущих доходностях ОФЗ. По мнению наших экономистов, на предстоящем заседании Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 7,50%.