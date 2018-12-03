Реакция рублевых активов на отмену встречи президентов США и РФ в рамках саммита G20, как мы и думали, оказалась умеренно негативной. Основной негатив на российский рынок принесло снижение цен на нефть – в пятницу цена барреля марки Brent упала почти на 2% до 58,4 долл./барр. Рубль потерял около 0,9% за основную сессию, это чуть больше, чем другие валюты ЕМ. Однако сегодня утром цены на нефть взлетели более чем на 5% на фоне договоренности между РФ и Саудовской Аравией, что вместе с новостями про торговые войны обещает хорошее начало недели рублевым активам.

ОФЗ в пятницу подешевели незначительно, приблизительно на 0,1 п.п., при этом оборот был невысоким, порядка 13 млрд руб. Тем не менее кривая ОФЗ завершила неделю снижением доходностей примерно на 5–10 б.п. При этом пять торговых дней выдались непростыми. Были и падение котировок (из-за нового конфликта с Украиной и отмены после этого встречи Путина и Трампа в рамках саммита G20), и взлет – после выступления главы ФРС, давшего инвесторам надежду на более медленное повышение ставок. Рубль, завершивший предыдущую неделю ростом (в отличие от госбумаг), по итогам прошедшей ослаб на 1%, поскольку спрос на рублевую ликвидность, сформировавшийся в связи с уплатой налогов, снизился. На фоне пятничного падения цены на нефть восьмую неделю подряд завершили в минусе, правда, всего на 0,7%, но относительно локального максимума баррель потерял порядка 30% стоимости.

Ближайшие дни будут не менее насыщенными в плане событий для российского рынка облигаций, и мы не исключаем роста волатильности. Инвесторы ждут итогов встречи крупнейших нефтепроизводителей ОПЕК/ОПЕК+. На этой неделе выйдут ноябрьские данные по инфляции, которая, согласно ожиданиям рынка, ускорилась до 3,8% год к году, но игроков сейчас больше интересует перспектива превышения таргета ЦБ (4%) по итогам года. Усиление инфляционного давления может вынудить Центробанк превентивно повысить ключевую ставку на 25 б.п. на своем ближайшем заседании в середине декабря, на это стали ориентироваться уже большинство инвесторов