Глобальные площадки начинают неделю, отыгрывая итоги саммита Большой двадцатки. Валюты развивающихся стран демонстрируют позитивную динамику (+1-1.5% прибавляют CNY, AUD, ZAR, TRY, MXN). Китайский фондовый индекс Шанхай композит растет на 2.7%, реагируя на временное перемирие в торговых разногласиях между Китаем и США. Тем не менее, в итоговых документах китайской и американской сторон довольно много нестыковок. В частности, в итоговом документ китайской стороны ничего не сказано о 90-дневном сроке, на который откладывается введение повышенных пошлин. Таким образом, в предстоящие месяцы еще возможны многочисленные повороты в теме торговых войн, но локально рынки пытаются черпать оптимизм на фоне снижения вероятности развития событий по худшему сценарию. Для динамики пары EURUSD ключевыми событиями в течение недели будут опережающие индикаторы экономической активности PMI (сегодня для США, в среду для еврозоны). Европейские цифры могут снова показать худшую динамику, чем американские. На этом фоне ожидаем, что в течение недели пара EURUSD будет тяготеть к отметке 1.13.

Рубль получает поддержку наряду с прочими валютами развивающихся рынков благодаря росту аппетита к рисковым активам

На глобальные площадки возвращается умеренный оптимизм на фоне достигнутых договоренностей по итогам прошедшего саммита Большой двадцатки. В частности лидеры США и КНР в рамках G-20 договорились в течение 90 дней не вводить новых взаимных пошлин и использовать это время для торговых переговоров. Несмотря на объявленное перемирие в торговых спорах, пока преждевременно говорить о реальном прорыве в отношениях между США и КНР. США подчеркнули, что пока перемирие заключено всего лишь до конца 1 кв. 2019г., и если к тому времени сторонам не удастся согласовать большое торговое соглашение, то американская сторона вернется к повышению пошлин.

Еще одним позитивным фактором для рубля выступает динамика нефтяных цен, которые дорожают в ходе сегодняшних торгов на 5%. Нефть перешла к росту на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. В то же время позитив в отношении рубля и российских активов продолжат сдерживать повышенные санкционные риски. Помимо недавних событий в Керченском проливе, которые повысили градус напряженности в отношениях России и Запада, у участников рынка в ближайшее время может появиться дополнительный повод для беспокойства и неопределенности. Так накануне глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия в ноябре вновь пыталась вмешаться в ход американских выборов. При этом руководитель оборонного ведомства не пояснил, каким именно образом действовала Россия. На этом фоне рубль не сможет в полной мере воспользоваться позитивом в отношении рисковых активов, а потенциал укрепления российской валюты останется ограниченным. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 66.0-66.8.