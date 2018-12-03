Как мы и ожидали, в результате субботней встречи лидеров США и Китая на саммите G-20, провала переговоров, крайне невыгодного обеим сторонам, не произошло. При этом и каких-то конкретных договоренностей достигнуто не было: был лишь установлен срок 90 дней, в течение которого такие договоренности должны появиться, а США пока не будут вводить любые повышенные тарифы на китайские товары. В обмен Китай обязался значительно увеличить импорт американских товаров (в частности, снизить или полностью отменить пошлину на автомобили, тогда как сейчас она составляет 40%) для сокращения профицита торгового баланса с США (детали не были опубликованы).

В отсутствие конкретной сделки комментарий Д. Трампа, что «это была потрясающая и плодотворная встреча с безграничными возможностями как для США, так и Китая», может свидетельствовать о том, что США на самом деле хотят заключить сделку не меньше, чем Китай, а предыдущие высказывания Д. Трампа «отсутствие сделки это тоже хорошо» обусловлен подготовкой «психологической почвы» к переговорам. Такой разворот риторики США в адрес Китая от обвинительной к конструктивной был позитивно воспринят участниками финансовых рынков: фьючерсы на S&P сегодня торгуются с ростом почти на 2%, что отражает возвращение аппетита к риску.

Ралли цен на нефть (+5% до 62 долл./барр. Brent) также вызвано озвученным намерением РФ и Саудовской Аравии продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. До конца этого года «энергетический коктейль» в виде «голубиной» риторики ФРС вместе со значительным падением вероятности торговой войны, скорее всего, позволит сформировать «бычий» тренд, который позволит приблизиться или даже превысить максимумы этого года.