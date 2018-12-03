Основные выплаты налогов завершились – перед ними RUONIA ожидаемо взмыла вверх (7,4-7,6%), однако потом достаточно быстро пришла в норму (7,29% на 29 ноября). И уже 30 ноября ЦБ провел «тонкую настройку» сроком на три дня (до 3 декабря). Обычно банки предъявляют большой спрос на депозиты от ЦБ с короткими сроками, но в этот раз, видимо, система была ослаблена налоговыми выплатами, и спрос оказался меньше лимита (189 млрд руб. против 290 млрд руб., предложенных ЦБ).

Сегодня ЦБ проводит еще один однодневный аукцион «тонкой настройки». Вообще ЦБ не часто решается на проведение подобных операций сразу после больших оттоков ликвидности, однако, на наш взгляд, в текущей ситуации на это есть несколько возможных причин:

1) Прогноз регулятора по притоку средств по бюджетному каналу на текущую операционную неделю оказался консервативнее факта (он ждал в среднем 200 млрд руб., а пришло 270 млрд руб.), а в таких случаях регулятор, как правило, должен изъять ликвидность между регулярными недельными аукционами.

2) Завтра (4 декабря) завершается период усреднения, а банки, пройдя налоговые выплаты и поучаствовав в «тонкой настройке», подходят к нему даже с небольшим избытком средств на корсчетах (сегодня они могут сократиться еще на 100-200 млрд руб., и требования усреднения все равно будут выполнены). В этой связи, с учетом погашения средств по прошлому аукциону «тонкой настройки» спрос на сегодняшнем однодневном аукционе должен составить более 300-400 млрд руб. (при лимите в 720 млрд руб.).

3) Возможно, регулятор не удовлетворен тем, что RUONIA достаточно быстро опустилась ниже ключевой (несмотря на то, что у некоторых участников рынка сохраняются проблемы с ликвидностью, на что указывает высокая задолженность по коротким кредитам 312-П) и с помощью «тонкой настройки» хочет оказать на нее повышательное давление. Так, например, ставка междилерского биржевого РЕПО (в отличие от RUONIA) держится на уровнях 7,75% с самого момента пиковых налоговых выплат до настоящего момента (что также является индикатором дефицита ликвидности на рынке).

В итоге два аукциона «тонкой настройки» фундаментально должны оказать повышательное давление на RUONIA и вернуть ее к уровням, близким к ключевой ставке, в ближайшие дни.