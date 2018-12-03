Последние соглашения между КНР и США способны положительно отразиться на бизнесе автопроизводителей. Президент Трамп сообщил в Twitter, что договорился со своим китайским коллегой о снижении пошлин на ввоз в КНР автомобилей из США с текущих 40%. Впрочем, власти КНР пока не подтвердили эту информацию, но акции многих европейских производителей уже отреагировали на нее ростом на несколько процентов.

В числе главных бенефициаров новых соглашений между КНР и США станут BMW, Daimler, а также Ford Motor, Fiat Chrysler Automobiles и Tesla. Причем для европейских автопроизводителей позитивный эффект будет больше, чем для американских. Набирающие популярность с увеличением доли среднего класса в Китае люксовые модели BMW X5 или Mercedes-Benz GLE и GLS производятся в США. Следовательно, сниженные импортные пошлины положительно скажутся на результатах европейских компаний.

Мы ожидаем, что первоначально тарифы вернутся к уровням начала лета — 15%. Наиболее вероятной реакцией рынка на этот шаг будет снижение цен на автомобили, что приведет к повышению спроса. По нашим оценкам, Tesla может получить наибольшую выгоду из всех американских автопроизводителей, так как у нее пока нет собственных производственных мощностей в КНР. В Китае компания формирует около 17% выручки. Ford импортирует модель Exploler в Китай из США. Другую популярную модель Lincoln MKC в следующем году концерн будет производить уже в Поднебесной. Таким образом, потенциальный объем продаж, которые получат позитивный импульс, мы оцениваем менее 1% от выручки, или порядка $0,5-1 млрд.

Таким образом, для американских компаний важнее не тарифы, а возвращение спроса на их продукцию после падения интереса к ним со стороны китайских потребителей. Из-за торговой войны спрос на американские машины в КНР в этом году снизился почти на 30%, тогда как совокупное замедление спроса не превышает 20%.