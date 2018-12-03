Прошедший в Аргентине саммит G20 оказался для фондовых рынков крайне позитивным. Дональд Трамп и Си Цзиньпин замораживают торговую войну, хотя и временно. Они договорились приостановить взаимное повышение импортных пошлин до конца первого квартала 2019 года. Соглашение начнет действовать с 1 января 2019 года. Представители китайской делегации сделали ряд обнадеживающих заявлений. В частности, было сказано, что стороны продолжат переговоры, обменяются визитами и откроют рынки. По словам министра иностранных дел Поднебесной, главы США и Китая намерены активизировать переговоры по полной отмене введенных в последние месяцы импортных пошлин. Впрочем, представители США подчеркнули, что перемирие заключено всего лишь до конца первого квартала 2019 года. Если до очередного часа “X” сторонам не удастся согласовать большое торговое соглашение, США все же повысят указанные пошлины с 10% до 25%.

Вторая позитивная новость, которая пришла с саммита G20, касается рынка нефти. Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

На фоне позитивных новостей китайские биржевые индексы взлетели почти на 3%, фьючерсы на Америку подскочили на 2-2.5%, а рынки Европы с открытия прибавили почти по 2%.

Российский фондовый рынок на фоне внешнего позитива сегодня тоже радует инвесторов. Так, рублёвый индекс Московской Биржи поднялся на 2% и вплотную подошёл к своим историческим максимумам, а валютный РТС прибавил почти 2.5%, взлетев до 1154 пунктов. Из лидеров сегодняшнего роста стоит выделить акции Сбербанка, Лукойла, Роснефти, Газпрома, все они прибавляют почти по 3%. Все секторы российского фондового рынка тоже демонстрируют уверенный рост.

Индекс промышленных металлов уверенно прибавляет более 2%. Цены на медь и никель растут почти на 2.5%, а вот драгоценные металлы показывают более скромную динамику. Цена тройской унции золота прибавляет 0.6%, приближаясь к 1230$. Цены на нефть на фоне позитивных заявлений с саммита G20 взлетели на 5%, однако новость о том, что Катар объявил о выходе из ОПЕК, немного ухудшила динамику нефтяных цен. котировки нефти марки Brent торгуются в районе 61.5$ за баррель.

Российская валюта в паре с долларом практически всю прошлую неделю провела в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в какую-либо сторону. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной. Сегодня вновь мы видели попытки укрепления рубля до 66, но спустя несколько часов курс вернулся к отметке 66.5.

Сам индекс доллара и ключевая валютная пара евро/доллар после саммита G20 практически не изменились. Европейская валюта торгуется чуть выше 1.13 доллара, а индекс доллара (DXY) остаётся в районе 97 пунктов, и цели на отметках 100-102 пока остаются актуальными.

Старт новой недели хоть и прошёл в крайне позитивном ключе, но, к сожалению, весь оптимизм будет отыгран всего за 1-2 дня. Американские фондовые индексы всю неделю росли на ожиданиях, поэтому по факту, после сильного открытия в понедельник, может начаться процесс фиксации прибыли. С точки зрения ликвидности ситуация никак не меняется в лучшую сторону. Политика регуляторов ЕЦБ и ФРС держит курс на ужесточение, поэтому держаться на достигнутых высотах всем фондовым рынкам будет всё сложнее. Весь позитив уже включён в цены.