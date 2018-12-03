Неожиданное смягчение тона ФРС в отношении дальнейшей траектории повышения ключевой ставки, возможно, станет разворотной точкой для рынков облигаций. Фактически комментарий Пауэлла о приближении к нейтральному уровню ставок говорит о том, что ФРС может ограничиться еще одним повышением ставки в текущем году и еще одним-двумя в следующем. Затем ставки, скорее всего, будут оставаться на достигнутом уровне в течение длительного времени. При реализации такого сценария капитал начнет возвращаться на развивающиеся рынки, где по-прежнему сохраняются высокие уровни кредитных спредов и доходностей.

С учетом того что одним из основных поводов для распродажи на рынке в этом году был рост доходностей казначейских облигаций, до конца года на рынке еврооблигаций развивающихся рынков вполне возможно полноценное ралли. При этом в некоторых случаях оно может быть поддержано и локальными историями.

Например, в минувшую субботу вступил в должность избранный президент Мексики Лопес Обрадор. В ближайшее время мы ожидаем увидеть больше ясности действия властей в отношении ключевых проектов, в том числе решение вопроса расчетов с инвесторами отмененной концессии строительства аэропорта в Мехико. Если права держателей облигаций не будут нарушены, это снимет ряд вопросов, позволив мексиканскому рынку отыграть часть потерь этого года.

На прошлой неделе цены на рынке рублевого долга заметно подросли. Причиной оптимизма была также ФРС, а точнее – заявление ее главы Джерома Пауэлла, что ставка в США находится вблизи нейтрального уровня. Так как из этого следует отсутствие необходимости агрессивного ее повышения, неудивительно, что такое заявление вызвало увеличение спроса в рискованных активах, в том числе в валютах и облигациях развивающихся рынков. На этом фоне, например, размещенный с хорошей премией на прошлой неделе выпуск ГТЛК 1р12 в настоящее время уже стоит порядка 101,20%.

Сегодня утром сильный рост наблюдается в нефти, цена прибавляет порядка 5%. Безусловно, нефть также окажет поддержку нашему рынку, на фоне затухания новостного фона относительно конфликта в Азовском море.

Еженедельные данные по инфляции не оказывают влияния на рынок.

В пересчете на плавающий год цены в РФ растут на 3,8%, что все еще находится ниже цели ЦБР на конец этого года – 4%.

Мы полагаем, что с течением времени на фоне отсутствия серьезных санкций (госбанки, госдолг, внесение крупных компаний в SDN-список) цены будут постепенно подрастать.



