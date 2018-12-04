Основные индексы Уолл-стрит в понедельник отреагировали уверенным ростом на новости о паузе в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем, которая большую часть уходящего года омрачала перспективы фондового рынка. S&P500 по итогам сессии понедельника поднялся на 1,09%. В лидерах роста оказались акции IT-компаний, а также производителей материалов и дискреционных товаров. Энергетическому сектору помогла подорожавшая нефть. После твита Трампа о том, что КНР снизит тарифы на импортируемые из США автомобили, вверх пошли акции американских автопроизводителей.

Доллар снизился по отношению к большинству мировых валют, а евро в паре с ним укрепился до $1,1352.

Мировые фондовые площадки корректируются после активного роста накануне. Японский индекс Nikkei теряет больше 2%, китайские Hang-Seng и CSI300 торгуются разнонаправлено вблизи нулевой отметки. Европейские биржи открылись преимущественно в минусе. Отсутствие информации от советников Трампа и китайских властей относительно деталей соглашения о взаимной торговле настораживает инвесторов.

Негативно на их настроениях сказывается и уплощение кривой доходности американских казначейских облигаций, которое традиционно выступает одним из индикаторов конца экономического цикла. Доходность по десятилетним госбондам опустилась сегодня ниже 2,96%. Таким образом, спред между «двухлетками» и «десятилетками» оказался на минимуме с 2008 года, а разница в доходности между «двухлетками» и «пятилетками» ушла в отрицательную область впервые с 2007-го. Подобная динамика говорит о риске возникновения рецессии в 2020 году.

Нефтяные котировки продолжают восстановление, игнорируя страхи по поводу замедления экономики. Баррель Brent стоит дороже $62. Аппетит к риску остается сдержанным, возможна фиксация позиций перед выходным днем на фондовых площадках, который объявлен в связи с похоронами Джорджа Буша-старшего. Важной экономической статистики сегодня не будет. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 снизится на 0,9%, до 2765 пунктов.

Техническая картина говорит о сохранении движения S&P500 в широком боковом канале с границами 2630–2815. Форма вчерашней «свечи» говорит об отсутствии явного перевеса покупателей или продавцов. К тому же гэп на открытии создает угрозу для восстановления и может быть закрыт уже сегодня. В общем, пока рано говорить о начале успешного рождественского ралли.

Из интересных корпоративных новостей отметим квартальный отчет Elastic, который выйдет после закрытия рынка. У компании ожидается сохранение убытков.