За последние сутки существенно поубавился оптимизм на всех фондовых рынках, а от эйфории после саммита G20 не осталось и следа. Похоже, до инвесторов начало доходить, что перемирие в торговой войне между Китаем и США носит лишь временный характер, и не факт, что страны окончательно сумеют договориться в ближайшие месяцы. Продолжает нарастать интрига вокруг “Брекзита”, точнее с голосованием по нему в парламенте Великобритании. Высока вероятность того, что Терезе Мэй не удастся протащить через парламент тот проект договора, который согласовали все страны ЕС.

Сводный индекс азиатского региона во вторник закрылся с небольшими потерями, причём фондовые рынки Китая и Гонконга еле закрылись в плюсе, а вот биржевой индекс Японии из-за укрепления японской иены упал почти на 2%. Торги на европейских площадках тоже проходят в красной зоне, с потерями по биржевым индексам в пределах 0.5%. Фьючерсы на основные биржевые индексы США торгуются с потерями 0.1-0.2%.

Больше всего сегодня бросается в глаза высокий спрос на защитные активы и резкий рост стоимости американских казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций США опустилась уже до отметки 2.955%.

Российские биржевые индексы торгуются без единой динамики вблизи вчерашнего закрытия. Так, российский рублёвый индекс Московской биржи теряет скромные 0.15% и торгуется вблизи отметки 2435 пункта, а валютный индекс РТС растёт на 0.2%. Уверенно лучше рынка продолжают выглядеть акции Лукойла — на фоне продолжающегося выкупа собственных акций они растут почти на 2% и тестируют исторические максимумы. Почти на 4% взлетели акции Магнита, но про дальнейший рост пока говорить рано, а вот акции другого крупнейшего ритейлера — X5, падают почти на 5%. Акции Сбербанка, Газпрома, ГМК Норникель теряют более 1%, а акции Аэрофлота на фоне небольшого восстановления цен на нефть падают на 3.3%.

Главный фактор риска для российского фондового рынка – это опять геополитика. Очень высока вероятность того, что со стороны Украины последует ещё одна военная провокация, которая будет иметь более негативные последствия для фондового рынка. На Украине уже начались сборы резервистов, об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны, а согласно последним данным от разных СМИ, к границе с РФ уже начинают стягиваться военные группы. Запад и США уже грозят новым пакетом санкций, и как только появится ещё один повод, так сразу будет новое санкционное давление на российский бизнес.

С технической точки зрения российский рублёвый индекс Московской биржи пока держится выше важного уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. До обновления исторического максимума индексу подрасти пока не удалось, и шансы тают на глазах. Если вдруг индекс опустится ниже отметки 2300 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из российских акций.

Индекс промышленных металлов торгуется в небольшом плюсе и прибавляет ещё 0.5% к вчерашнему закрытию. Цены на никель растут почти на 1.3%, а вот драгоценные металлы показывают более уверенную динамику. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.7% и торгуется вблизи отметки 1240$ за унцию. Цены на нефть прибавляют ещё 1%, но окончательно среднесрочный тренд на нефтяном рынке сформируется после встречи ОПЕК, которая пройдёт 6 декабря.

Российская валюта в паре с долларом вторую неделю торгуется в узком диапазоне 66-67 рублей за «американца», и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в любую сторону. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день всё могут изменить. Сам индекс доллара находится под давлением, теряет 0.5% и торгуется вблизи отметки 96.5, при этом ключевая валютная пара евро-доллар сегодня росла на 0.5% и тестировала отметку 1.14. Почти на 0.6% подрос британский фунт к доллару, и почти на 0.8% укрепилась японская валюта.

До конца дня сохранится умеренно негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках, поэтому биржевые индексы вряд ли сумеют завершить день на положительной территории.