По данным отчета IDC, в третьем квартале Xiaomi стала лидером мирового рынка носимых устройств, что отражает успехи компании в развитии собственной экосистемы продуктов. Стоит отметить, что сегмент интернета вещей (IoT) является вторым по доле в структуре выручке компании и вторым наиболее прибыльным направлением с валовой маржой больше 10%. Выручка в этом сегменте уже третий год удваивается. По итогам третьего квартала рост составил 89,8%. Мы считаем, что сегмент интернета вещей продолжит наиболее активно развиваться в ближайший год, а к 2020-му его доля в структуре доходов Xiaomi достигнет 30%. Сейчас его доля составляет 21,4%.

Рост направления также способствует развитию собственной экосистемы продуктов для дальнейшего распространения интернет-сервисов. Все это положительно сказывается на маржинальности компании. Стратегия Xiaomi предполагает фокусировку на наращивании продаж телефонов с минимальной маржой для расширения доли рынка и продвижения на нем собственных интернет-сервисов. По такому же пути идет Apple, так как сервисная выручка более маржинальна.

Популярность носимых устройств Xiaomi позволяет компании решить сразу две задачи. Во-первых, увеличить общую маржу, во-вторых, развивать экосистему для популяризации собственных сервисов, что в конечном итоге также повысит показатели прибыльности. В третьем квартале компания показала увеличение маржи чистой прибыли до 4,7%. Мы ожидаем сохранения положительной динамики до конца года. Улучшение маржинальности может положительно отразиться на котировках компании в долгосрочной перспективе, когда ослабнут риски торговых войн.