Вчера Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила данные об объеме торгов за ноябрь. Общий торговый объем за месяц остался неизменным (при этом октябрьские и ноябрьские значения – одни из наиболее высоких в этом году), а среднедневной – увеличился на 10% за месяц (в ноябре было на два торговых дня меньше). По сегментам среднедневная динамика была неоднозначной – акции, денежный и валютный рынки просели на 4–6%, облигации же, за вычетом однодневных бумаг (которые сами по себе были на минимальных за два года уровнях по объемам) прибавили 42% месяц к месяцу, чему в первую очередь способствовал увеличившийся объем размещений ОБР. В плюсе (на 7%) также были деривативы и репо с корзиной бумаг, показавшие существенный рост.

Репо с ЦК продолжает увеличиваться год к году. Год к году облигации также показали максимальный за последние месяцы рост объема (плюс 54% за вычетом однодневных бумаг). Денежный рынок прибавил 2% относительно ноября прошлого года, в частности, продолжается рост в репо с ЦК (плюс 4%), репо с ЦК с клиринговым сертификатом участия (в 2,4 раза), прибавили и депозиты с ЦБ (плюс 10% год к году). В то же время акции и валютный рынок год к году потеряли в объемах 7% и 2% соответственно.

Среднедневные рублевые остатки просели до минимума этого года. Среднедневной объем рублевых остатков на счетах упал на 24% за месяц до минимального уровня в текущем году, в долларах и евро динамика также была нисходящей: минус 10% и 2% соответственно. Последняя отчетность по МСФО (за 3 кв.) не принесла больших сюрпризов (среди прочего в отчетном квартале не было разовых резервных отчислений), а в ноябре появились новости о том, что биржа выиграла кассацию на 873 млн руб., таким образом, возможно восстановление разовых резервов, созданных во 2 кв. Впрочем, главным вопросом остается объем дивидендов за год. Так, решение не выплачивать промежуточные дивиденды руководство объяснило желанием иметь запас по капиталу для НКЦ на случай шокового рыночного сценария, и, по-видимому, общая рыночная конъюнктура будет важным фактором при рассмотрении коэффициента выплат (будет ли он в районе 90%, как год назад, или снизится) по итогам года.