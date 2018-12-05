Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми импортными пошлинами. Мораторий длиной в 90 дней, рассчитанный на интенсивные переговоры между США и Поднебесной, еще даже не успел начаться (он стартует 1 января), а Вашингтон возвращается к своей обычной политической риторике. На своей странице в социальной сети Twitter Трамп написал, что сделка или будет «реальной», или ее не будет вообще.

При этом сам Трамп уверен, что сделка рано или поздно состоится. Что это значит? Что в ходе предстоящих переговоров США будут давить на Китай всеми возможными способами, чтобы «прогнуть» те условия, которые им выгодны. Одновременно, с большой долей вероятности, Поднебесная начнет активно стимулировать свою экономику, внутренний спрос и реальный сектор. Сигналом к этому станет смягчение денежно-кредитных условий и ослабление позиций юаня. Как только это станет видно, можно будет говорить о том, что переговоры между сторонами зашли в тупик, и Китай готовится к худшему из сценариев.

Фактически, сейчас Китай поставлен в очень невыгодные условия, когда нужно или уступать, или стоять на своем до последнего. Три месяца – это очень мало для того, чтобы решить острые вопросы с тарифами и нетарифными условиями, здесь могут появиться некие общие рамки торговых отношений, но полностью вся канва вряд ли.

После заметного укрепления юаня в понедельник и вторник до 6,83 в паре с долларом сегодня китайская валюта корректируется и отступает. Основные торги идут на уровне 6,8634 юаней за доллар США, не исключено восстановление пары доллар/юань в область 6,9200 в краткосрочной перспективе и не менее быстрое повышение в сторону 7,00.