Вчерашний день фондовая Америка завершила падением, начисто стирающим весь прирост понедельника. Промышленный индекс Доу Джонс провалился на 800 пунктов (-3,1%), S&P 500 потерял 3,21%, сводный индекс Nasdaq – 3,8%. Все три ведущих индекса показали худшую динамику за последний месяц. Лучше всех себя показала волатильность. «Индекс страха» VIX подскочил на четверть, достигнув отметки 20,66.

Причин для такого падения выделяют несколько. Во-первых, Дональд Трамп в привычной ему манере – через твиттер – озвучил свою позицию по поводу торговых договорённостей с Китаем. Президент США предельно ясно дал понять, что сделка либо будет хорошей, либо её не будет вообще, а за провалом переговоров последуют новые тарифы. Не стоит поддаваться панике, потому что все недавно достигнутые договорённости с КНР ещё в силе, а Трамп не сказал ничего неожиданного, он просто прокомментировал ситуацию с несколько иной стороны. Можно подумать, никто из инвесторов не знал, что если сделка не состоится, то последуют новые торговые ограничения. В этой связи реакция рынка представляется чрезмерно острой.

Во-вторых, опасения относительно замедления американской экономики получили очередное подтверждение. На рынке бондов сложилась инверсия кривой доходности: доходности по двух- и трёхлетним государственным облигациям превысили доходность пятилетних долговых бумаг. И хотя для предсказания рецессии традиционно отслеживают спред между двухлетними и десятилетними трэжерис, инверсия на более коротком горизонте подлила масла в огонь. Даже учитывая, что инверсия произошла в понедельник, вчерашний обвал рынков гораздо лучше объясняется этим, чем заявлениями Трампа.

Третье объяснение не лежит на поверхности, но для технических аналитиков оно хорошо известно: если на фоне важной новости рынки открываются с гэпом (разрывом цены), как это было в понедельник, то рано или поздно гэп должен быть «закрыт», особенно по такому ликвидному инструменту, как фондовый индекс. Так произошло и в этот раз, когда рынки вернулись к уровням пятницы и даже ниже. Правда, трудно не согласиться, что ожидаемое закрытие гэпа было одномоментным и сильным.

Обвал сильнее всего сказался на акциях финансового сектора (-4,37%) и промышленных компаний (-4,25%). В первой группе больше 5% потеряли Bank of America и Morgan Stanley. Из индустриального сектора пострадали бумаги United Rentals (-10,88%) – крупнейшей в мире компании, сдающей в аренду строительную и промышленную технику. Акции авиаперевозчика American Airlines потеряли 7,47%, производителя тяжёлой техники Caterpillar – 6,93%, промышленного конгломерата General Electric – 6,79%.

Из 11 секторов индекса S&P 500 в плюсе оказался только один – коммунальные компании, традиционно считающиеся защитными активными. Индекс коммунальных предприятий прибавил 0,07%.

Сегодня американские биржи закрыты в память о 41-м президенте США Джордже Буше старшем, скончавшемся в прошлую пятницу. Безуспешную борьбу за рост европейские торговые площадки будут вести в одиночку, потому что Токио, Гонконг и Шанхай уже закончили день снижением.

Паузой в торгах можно воспользоваться для того, чтобы переосмыслить произошедшее в понедельник-вторник. С одной стороны, инверсия кривой доходности спровоцировала резкий возврат котировок к уровням прошлой недели, с другой стороны, этот сигнал (особенно в его нынешней форме) не говорит о мгновенном начале рецессии, тем более если учесть, что закрытие гэпа так или иначе бы произошло.

Постепенно приходят и хорошие новости: Китай готовится возобновить импорт соевых бобов и сжиженного природного газа из США. А это как ничто лучше говорит о плодотворном диалоге двух крупнейших экономик мира.