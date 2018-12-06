В среду фондовые рынки Европы, несмотря на более чем 3% падение заокеанских коллег накануне, потеряли в пределах 1,5% по основным индексам.

Так, немецкий DAX снизился на 1,19%, французский CAC 40 потерял 1,36%, британский FTSE 100 опустился на 1,44%.

Инвесторы предпочли проигнорировать рецессионную картину, сложившуюся на долговом рынке США и сосредоточились на внутренних проблемах, одной из которых, безусловно, является Brexit.

В парламенте Туманного Альбиона на следующей неделе пройдет голосование по соглашению с ЕС о выходе из Евросоюза, и если соглашение не будет одобрено, королевство может выйти из ЕС без него, что по оценке экспертов, подорвет экономику страны.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,49%, закрывшись на отметке $61,59.

Игроки с нетерпением ждут решения ОПЕК+ по балансировке рынка "черного золота", в преддверии которой цены на эталонный сорт Brent второй день консолидируются в диапазоне $61 — $63 за баррель.

Сегодня в Вене состоится конференция стран-участниц, входящих в картель, на которой будет обсуждаться сокращение добычи нефти, а в пятницу к обсуждению данного вопроса присоединяться страны, не входящие в ОПЕК.

В настоящий момент интрига состоит в том, насколько производители сократят добычу, однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью Bloomberg, что "преждевременно утверждать", что картель и его союзники примут решение о сокращении добычи нефти на встрече в Вене.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,09%, закрывшись на отметке 2445,55 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2420 и 2400 пунктов, сопротивления расположены на 2450 и 2480 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000 п., при проходе которого инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 116000 и 117700 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии, несмотря на негативный внешний фон, рубль закрылся на отметке 66,57, укрепившись на 0,44% по отношению к американскому доллару.

До конца текущей недели динамика российской валюты от части будет зависеть от решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое может спровоцировать сильное движение котировок Brent, в связи с чем максимальные колебания курса рубля могут происходить в диапазоне 65,50 — 67,50 по отношению к американскому доллару.