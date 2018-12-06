В начале торгов возможен возврат в область ниже 1150 пунктов по индексу РТС
Во среду спрос в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся, но повышение по индексу РТС не было подкреплено высокими объемами – активность нерезидентов сократилась из-за паузы в торгах на американских фондовых биржах из-за траура по случаю кончины бывшего президента страны Дж. Буша — старшего. В плюсе закрылись Норникель (GMKN, +1.2%), Алроса (ALRS, +1.2%), Магнит (MGNT, +1.1%), Аэрофлот (AFLT, +1.0%), Лукойл (LKOH, +1.0%). Тем временем акции НЛМК (NLMK) подешевели на 1.7%, ММК (MAGN) – на 1.6%, Сбербанка (SBER) – на 1.5%.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Куйбышевазот (KAZT) подорожал на 5.9%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 2.6%, Распадская (RASP) – на 2.3%. Тем временем обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подешевели на 3.9%, Таттелекома (TTLK) – на 2.8%.
В США торги акциями в среду на проводились, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается снижение.
Сегодня в начале торгов возможен возврат в область ниже 1150 пунктов по индексу РТС под давлением внешних факторов – обстановка на мировых рынках акций остается напряженной из-за неопределенности в отношении переговоров по торговым вопросам между США и КНР (арест топ-менеджера Huawei в Канаде добавил негатива в новостной фон).
В течение дня внимание трейдеров может переключиться на нефтяной рынок – в Вене сегодня пройдет встреча представителей стран ОПЕК, на которой может быть сформулировано решение о продлении ограничений на объемы поставок.
На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 66.5 по паре доллар-рубль.
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