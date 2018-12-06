Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 27 ноября по 3 декабря составила 0,2%. Эта цифра предполагает, что инфляция в ноябре равнялась 0,6% м/м, или 3,9% г/г, что соответствует нашим ожиданиям по худшему сценарию.

Ускорение недельной инфляции – негативная новость, которая скорее всего отражает повышение НДС и слабость курса рубля.

Риск того, что инфляция составит 0,6% м/м в декабре, таким образом, сильно вырос; в итоге годовая инфляция может составить 4,2% г/г.

Неудивительно, что ускорение инфляции привело к росту инфляционных ожиданий до 9,8% в ноябре с 9,3% в октябре.

В целом эта новость указывает на то, что риск повышения ставки на заседании 14 декабря возрос.

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