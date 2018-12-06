Новости вокруг Huawei провоцируют распродажу
Американские фондовые индексы 4 декабря стабильно снижались и закрылись на минимумах дня, потеряв более 3%. Это произошло на фоне уменьшения оптимизма по поводу позитивных подвижек во внешнеторговых отношениях между США и КНР, а также вследствие выравнивания кривой доходности казначейских облигаций с разным сроком погашения, предупреждающего о возможности замедления экономического роста и даже рецессии. Спред между двух- и десятилетними treasuries снизился до 12 базисных пунктов, чего не было с 2007 года. Больше других пострадали от распродажи пострадали циклические сектора: финансовый, промышленный, дискреционный.
Доллар укрепился по отношению к большинству мировых валют, а евро в паре с ним опустился до $1,1332.
Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в красной зоне из-за опасений в связи с вновь обострившимся напряжением в отношениях КНР и США. Азиатские площадки снижаются почти на 2%. Большинство европейских бирж открылось в красной зоне и теряют около 1%. Катализатором падения стали новости об аресте финансового директора Huawei в Канаде для экстрадиции в США. Бирже CME даже пришлось приостанавливать торговлю фьючерсами из-за резких обвалов котировок, что подтверждает тенденцию к усилению волатильности, характерную для уходящего года.
Уплощение кривой доходности американских казначейских облигаций также продолжает оказывать давление на настроения инвесторов, но здесь появились признаки стабилизации. Спред не сокращается, оставаясь в районе 12 пунктов. Инвесторы беспокоятся, поскольку отрицательные значения показателя в прошлом выступали опережающими индикаторами рецессии на горизонте 15–20 месяцев. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США остается ниже 2,92%. Нефтяные котировки замерли в ожидании новостей с саммита ОПЕК.
Таким образом, аппетит к риску слабеет и возможно продолжение продаж. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится на 0,85%, до 2675 пунктов.
Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM и данные по изменениям числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре. Консенсус предполагает снижение PMI в непроизводственном секторе, но, учитывая позитивную динамику индекса промпроизводства, вышедшего на днях, возможен приятный сюрприз. Показатели рынка труда обещают сохранение роста занятости. Сильные данные будут свидетельствовать о преобладании позитивных настроений в экономике.
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