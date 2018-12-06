Импорт из стран дальнего зарубежья в ноябре упал сразу на 3% г./г. до 18,09 млрд долл. (193 млрд долл. за 11М). Наибольшее негативное влияние оказал сегмент машин и оборудования (-6 п.п. в годовой динамике), продемонстрировавший максимальное за весь год падение. Подобная динамика по-прежнему плохо согласовывается с ростом инвестиций в основной капитал (согласно данным Росстата). Так, в 3 кв. стоимостной объем машиностроительного импорта сократился на 5,4% г./г. при общем росте инвестиций на 5,2% г./г. При этом сложно объяснить такое несоответствие процессами импортозамещения, которые бы привели к снижению доли импортных инвестиционных товаров в общем инвестиционном спросе. Мы полагаем, что фундаментально внутренние капиталовложения остаются слабыми (сказывается неопределенность и слабый внутренний потенциал роста), что и заставляет высокотехнологичный импорт снижаться. На динамику же инвестиций в основной капитал могут влиять и другие факторы (например, взносы в капитал госкорпораций из средств бюджета считаются инвестициями, хотя, очевидно, что они не ведут к единовременному увеличению спроса на импортную машиностроительную продукцию).

В динамике прочих позиций импорта заметных изменений не произошло. Так, сокращение импорта пищевой продукции в целом согласуется со слабостью продовольственного розничного товарооборота. Импорт продукции химии и текстильной промышленности показывает умеренный позитивный вклад, отражая небольшое ускорение непродовольственного сегмента розницы.

К концу года мы ожидаем, что импорт из стран дальнего зарубежья вырастет ~на 4,7% г./г. в стоимостном выражении, немного превысив отметку в 210 млрд долл. При прочих равных, это будет означать рост общего импорта товаров в Россию до 235 млрд долл. за 2018 г. (+3,8%).