Как гром среди ясного неба прогремела сегодня утром новость об аресте в Канаде CFO китайской компании Huawei. В самой компании заявили, что арест был произведен от имени США, поэтому она может быть экстрадирована в Восточной округ Нью-Йорка. Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя — также является заместителем председателя правления компании. Ее задержали по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, слушания о залоге назначены на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и предупредило об этом США и Канаду.

Эта новость оказалась шоком для инвесторов и привела к обвалу на биржах по всему миру. Это сильнейший удар по торговому перемирию между Китаем и США, которое вот-вот должно было состояться. Не совсем понятно, почему именно в такой неподходящий момент произошёл арест и кто был его инициатором, но если дело быстро не утрясётся, это может спровоцировать ещё больший обвал на рынках акций.

Сводный индекс азиатского региона утром рухнул почти на 2.5%, причём все биржевые площадки Китая, Гонконга и Японии просели почти на 3%. На европейских рынках с самого открытия котировки тоже дружно рухнули на 2.5-3%. Банковский сектор по всему миру в лидерах падения. Бумаги Дойче Банка опустились до нового исторического минимума. Все европейские биржевые индексы торгуются на новых годовых минимумах, фьючерсы на Америку также ушли на отрицательную территорию относительно старта года.

Российские биржевые индексы на фоне внешнего негатива аналогично резко спикировали, но паники пока не наблюдается. Рублёвый индекс Московской Биржи теряет ровно 2%, торгуясь в районе 2400 пунктов, при этом валютный РТС снижается на 2.4%, откатываясь до 1125 пунктов. Из-за обвального падения цен на нефть в аутсайдерах пока находится нефтегазовый сектор. Акции Газпрома, Лукойла, Роснефти теряют по 3%. Бумаги Сбербанка дешевеют на 2.5%, тестируя на прочность поддержку 190 рублей, ВТБ проседает на 1.5%. Но, если придёт позитив со встречи ОПЕК, во второй половине дня всё может измениться к лучшему.

Индекс промышленных металлов торгуется в минусе почти на 1.5%. Алюминий и никель теряют почти по 2%. Тройская унция золота торгуется вблизи 1240$ за унцию. Цены на нефть пока опустились к минимальным значениям года, но их судьба решается прямо сейчас на заседании ОПЕК.

Российская валюта в паре с долларом вторую неделю толчётся в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день могут всё изменить. Сам индекс доллара консолидируется у отметки 96

До конца дня негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках сохранится, поэтому биржевые индексы вряд ли сумеют завершить день на положительной территории.