По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15%, закрывшись на отметке 2695,95 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,32%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,42%.

Поводом для сильного снижения в начале дня послужил арест главного финансового директора Huawei, который был воспринят инвесторами, как возможная помеха на пути торговых договоренностей достигнутых между Вашингтоном и Пекином на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Кроме того, игроки продолжают проявлять беспокойство насчет сложившейся ситуации на долговом рынке США, которая сигнализирует о приближающейся рецессии в американской экономике.

Так, в четверг доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта, до 2,87%, доходность трехлетних облигаций упала на четыре базисных пункта, до 2,76%, доходность пятилетних облигаций снизилась также на четыре базисных пункта, до 2,74%.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,08%, закрывшись на отметке $60,31.

После первой триумфальной сделки по сокращению добычи нефти ведущими странами-экспортерами, которая состоялась в 2016 году, мировой рынок «черного золота» постепенно вернулся в состояние баланса. Однако картелю, сумевшему привлечь на свою сторону Россию, успех вскружил голову и в июне 2018 года союзники по сделке приняли решение об увеличении объемов добычи, что на фоне активного роста американской сланцевой отрасли постепенно привело к разговорам о профиците нефти на мировом рынке.

Сейчас странам ОПЕК+ достаточно сложно прийти к консенсусу, так как никто не хочет терять объемы добычи и пока союзники активно обсуждают квоты на сокращение, спекулянты, пользуясь разногласиями нефтяников, в четверг снова смогли продавить цену Brent к уровню $58 баррель.

На данном этапе консенсус-прогноз по сокращению добычи составляет от 1 до 1,3 миллиона баррелей в сутки и при его реализации даже по нижней границе цена эталонного сорта Brent в среднесрочной перспективе может подняться к уровню $71 за баррель (22,4% — прим).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,36%, закрывшись на отметке 2412,31 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2400 и 2380 пунктов, сопротивления расположены на 2426 и 2450 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 112000 п. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,86 потеряв 0,45% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,20 и 67,50. Поддержки находятся на 66,45 и 65,90.