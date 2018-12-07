Темпы роста цен совпали с ожиданиями рынка. Согласно данным Росстата, в ноябре потребительские цены увеличились на 0,5% месяц к месяцу после роста на 0,4% месяцем ранее. Этот результат совпал с ожиданиями участников рынка и нашей оценкой. Таким образом, годовая инфляция продолжила ускоряться и достигла 3,8% против 3,5% по итогам октября. При этом базовая инфляция ускорилась до 3,4% год к году с 3,1% в предыдущем месяце.

Продовольствие резко подорожало. В ноябре цены на продовольственные товары выросли сразу на 1% месяц к месяцу после повышения на 0,6% в октябре. Основной причиной, как и месяцем ранее, стал резкий рост цен на яйца, сахар, крупы, а также мясо и птицу. При этом цены на плодоовощную продукцию взлетели сразу на 3,4% месяц к месяцу после снижения на 1,1% в октябре. В секторе непродовольственных товаров в ноябре цены поднялись на 0,4% месяц к месяцу после увеличения на 0,5% месяцем ранее. Опережающими темпами здесь дорожали табачные изделия, моющие и чистящие средства, а также медикаменты. Рост цен на услуги в ноябре оказался нулевым после снижения на 0,1% месяц к месяцу в октябре. При этом стоимость услуг пассажирского транспорта, зарубежного туризма и санаторно-оздоровительных услуг заметно снизилась, а услуги организаций культуры и бытовые услуги ощутимо подорожали.

Темпы роста потребительских цен в текущем году составят 3,9–4%. Мы полагаем, что заметное увеличение цен на овощи и фрукты в ноябре связано преимущественно с сезонными факторами, в то время как рост цен на крупы, а также мясо и птицу вызван относительным дефицитом этих продуктов на внутреннем рынке. При этом повышение внутренних цен на сахар в значительной степени обусловлено резким подорожанием на мировом рынке. Сохранение повышенных темпов подорожания большинства непродовольственных товаров (включая чистящие и моющие средства, медикаменты, одежду и обувь, а также электротовары и бытовые приборы) свидетельствует о том, что произошедшее в этом году значительное ослабление рубля (с локального минимума в конце февраля, в настоящее время курс доллара США вырос примерно на 20%) продолжает вносить свою лепту в увеличение потребительских цен. Мы полагаем, что, несмотря на ожидаемое дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ, в следующем году российская валюта продолжит слабеть.

Следовательно, так называемый эффект переноса валютного курса будет подпитывать инфляцию еще долгое время. Мы считаем, что в декабре потребительские цены вырастут еще на 0,5–0,6% месяц к месяцу, а по итогам текущего года инфляция составит 3,9–4%. При этом мы ожидаем значительного ускорения годовой инфляции в начале будущего года в результате принятых решений увеличить НДС и индексировать регулируемые тарифы. Согласно нашим расчетам, в марте-апреле инфляция вырастет до 5,9–6% год к году, а по итогам 2019 г. окажется значительно выше четырехпроцентного целевого уровня ЦБ РФ.