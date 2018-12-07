Как ожидалось, жесткая распродажа до дня траура в США (когда индекс S&P обесценился более чем на 3%) нашла свое продолжение и вчера, в результате чего внутри дня значение индекса опускалось до локальных минимумов. Поводом для коррекции послужил арест CFO Huawei властями Канады по запросу США по подозрению в нарушении санкций против Ирана (прямых обвинений пока не предъявлено). Представители Китая выразили протест по факту задержания, нарушающего, по их мнению, права человека.

Участники рынка восприняли эти действия США (сразу после саммита G-20, на котором было достигнуто некое понимание в поиске конструктивного разрешения торгового конфликта между США и Китаем) как свидетельство отсутствия явного прогресса по данному вопросу, что, вероятно, и способствовало продолжению коррекции. Некоторые участники предполагают торговую войну в базовом сценарии и падение прибылей американских компаний вследствие наступления рецессии уже в следующем году. С большой вероятностью конфликт в конечном итоге (уже в начале следующего года) придется решить конструктивно (вероятно, будет найден какой-то компромиссный вариант, например, сохранение статуса «кво»), поскольку иначе произойдет досрочный «провал» экономики США в кризис.

В преддверии публикуемого сегодня отчета по американскому рынку труда Дж. Пауэлл в своем выступлении не был информативен, охарактеризовав в очередной раз рынок труда эпитетом «очень сильный» без комментариев относительно возникающих рисков (из-за напряженных торговых отношений и ужесточения монетарной политики). Возможно, что падение рынка акций заставит FOMC по итогам ближайшего заседания (18-19 декабря) дать явный намек на паузу в повышении ставки в следующем году (т.е. скорректировать свой консенсус-прогноз по ключевой ставке под ожидания рынка фьючерсов). С технической точки зрения вчерашняя коррекция с последующим сильным отскоком обычно предшествует развороту вверх, до конца года более вероятен рост рынка акций.