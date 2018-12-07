Акции «Магнита» растут в цене четвертую сессию подряд. Сегодня бумагу поддерживают корпоративные новости, но в целом покупатели совсем близки к тому, чтобы сломать границы «боковика» 3387-3756 руб. и оказаться выше. Текущая котировка находится на отметке 3739 руб.

Акционеры «Магнита» согласовали дивидендные выплаты за 9 месяцев текущего года в размере 137,38 руб. на ценную бумагу. Суммарно компания направит на выплату дивидендов 14 млрд руб. Таким образом, реализуется решение менеджмента компании выплачивать дивиденды дважды в год, что вполне логично в свете недавнего падения интереса к компании и её акциям после смены владельца бизнеса. Отсечка под дивиденды состоится 21 декабря 2018 года.

По итогам третьего квартала «Магнит» со своими финансовыми результатами уже выглядел вполне прилично. Теперь очень важно будет увидеть отчетность за IV квартал и по 2018 году в целом. Если там прослеживается сохранение положительных тенденций июля-сентября, можно будет говорить о том, что темные времена для компании прошли. Для особенно консервативных инвесторов можно дождаться и отчетности за I квартал 2019 года – там картина будет еще более объективной, можно будет оценить перспективы и сформировать более четкие цели по бумаге.

«Магнит» продолжает открывать новые магазины. Кто-то считает сохранение в силе этой стратегии самоуверенным, кто-то видит в этом стратегическую цель (компания инвестирует средства, но на длинном горизонте и при разумном менеджменте это станет точкой опоры). Чисто технически по мультипликаторам «Магнит» выглядит привлекательнее конкурентов (в частности, X5), но именно сейчас, когда из бумаг выходят крупные фонды, ситуация с котировками остается очень неустойчивой. Если акции уже есть в инвестиционном портфеле, их стоит держать. С покупками в данный момент имеет смысл повременить и дождаться отчетности за IV квартал 2018 года. Долгосрочная цель находится в границах 5000-5500 руб. Дивидендная история тоже смотрится довольно интересной для ритейла.