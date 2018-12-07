Мировые фондовые площадки торгуются разнонаправленно после волатильной сессии четверга в США. Очередные сигналы о возможном смягчении монетарной политики ФРС способствуют частичному восстановлению, а сохраняющееся напряжение между Китаем и США продолжает оказывать давление на рыночные котировки.

Площадки в Азии на открытии отыгрывали вечерний отскок вверх в США. Японский индекс Nikkei набирает почти 0,9%. Китайские площадки растеряли набранное в начале сессии преимущество и торгуются около нуля из-за обеспокоенности в связи с арестом топ-менеджера компании Huawei. Европейские площадки открылись в плюсе, так как тоже пропустили рост на постмаркете в Штатах, и восстанавливаются после вчерашнего почти 3%-го падения.

Уплощение кривой доходности американских казначейских облигаций приостановилось, но снижение доходности «десятилеток» продолжается, уйдя под отметку 2,90%. Это указывает на повышение спроса на безопасные активы. Нефть дешевеет в ожидании итогового решения саммита ОПЕК, к которому сегодня присоединится Россия.

Аппетит к риску у инвесторов по-прежнему низок. Вероятно продолжение распродаж, так как рискованные позиции традиционно фиксируются в пятницу. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится на 0,75%, до 2675 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на отчет по рынку труда в США за ноябрь. Консенсус предполагает замедление роста числа занятых и сохранение безработицы на уровне в 3,7%. Сильные PMI сигнализируют о возможности зафиксировать очередной рекордный минимум по безработице на уровне 3,6%. Данные с рынка труда подтвердят благополучное состояние экономики США в поздней стадии роста и могут придать позитивный импульс фондовым индексам. В то же время низкий уровень безработицы обуславливает повышение зарплат, что может создавать инфляционные риски и способствовать продолжению ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Техническая картина говорит о сохранении движении S&P500 в канале с границами в 2630–2815. Минимумы не обновляются, индекс волатильности VIX не достигает новых вершин, и оба эти фактора позитивны.