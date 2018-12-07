После “чёрного четверга” на финансовых рынках ситуация постепенно стабилизируется, хотя и четверг для американских биржевых индексов оказался не таким уж чёрным. После очередного обвала на 3% вчера в Америке даже приостанавливали торги, но к закрытию многие американские компании сектора хайтек, впрочем, как и сам высокотехнологичный индекс NASDAQ, сумели выйти в плюс, а остальные американские биржевые индексы DJI и SP500 закрылись с минимальными потерями, в пределах 0.3%. Торги в азиатском регионе в последний рабочий день недели завершились почти в нейтральном ключе, а вот европейские биржевые индексы, которые накануне закрылись на минимальных отметках за текущий год, сегодня показывают восстановление почти на 1%.

Намёки и слухи о возможном скором пересмотре монетарной политики ФРС вновь вернули оптимизм инвесторам. Теперь есть даже ожидания, что в декабре ФРС не станет повышать ставку, и это, безусловно, будет хорошим драйвером роста. Но главная интрига ближайших дней связана с дочерью основателя компании Huawei Жэнь Чжэнфэя, которая также является заместителем председателя правления компании. После вчерашнего ареста в Канаде сегодня есть шанс, что её могут отпустить под залог и это будет тоже позитивным сигналом для рынков.

Российские биржевые индексы сегодня тоже восстанавливают позиции, хотя они и не снижались сильно в последние дни на фоне обвала по всему миру. Индекс Московской биржи прибавляет скромные 0.3%, торгуясь всего на 1.5% ниже исторического максимума. Валютный РТС растёт на аналогичную величину, достигая 1137 пунктов. Ярко выраженных историй на нашем рыке сегодня нет, все акции торгуются с незначительными изменениями, в пределах 0.1–0.7%.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТА

Второй день все участника рынка ждут решения ОПЕК. Цены на нефть всё это время на разные вбросы реагируют колебаниями до 2% в разные стороны, но официального заявления пока нет, и не понятно когда оно поступит. Согласно последним данным, переговоры опять зашли в тупик. Если сокращение добычи нефти будет всего на 1 млн. баррелей, то это вряд ли устроит рынок и мы увидим падение нефтяных котировок, хотя и не столь сильное. Если сокращение составит 1.3-1.5 млн. баррелей, можно рассчитывать на рост цен на нефть до 10% в ближайшие дни. Индекс промышленных металлов и драгоценные металлы сегодня восстанавливаются в пределах 0.5%. Цена тройской унции золота торгуется чуть выше 1240$.

Российская валюта в паре с долларом вторую неделю торгуется в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день могут всё изменить. Сам индекс доллара торгуется нейтрально вблизи отметки 96.7.

ПРОГНОЗ

До конца дня сохранится умеренно-позитивный настрой на финансовых рынках, и если появится новость о том, что заместителя председателя правления компании Huawei отпустили под залог, это будет очень хороший сигнал.