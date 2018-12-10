В настоящем обзоре мы рассматриваем перспективы российского рынка акций на оставшуюся часть 4к18 и подтверждаем установленный нами в октябре прогноз по индексу РТС на конец 2018 г. на уровне 1230 пунктов. Между тем в 2019 г. мы не ожидаем существенного роста рынка: наш базовый прогноз на конец года равен 1250 пунктов (оптимистический и пессимистический сценарии предполагают уровни 1540 и 1000 соответственно). Среди акций российских эмитентов мы отдаем предпочтение SBER, IRAO, GMKN, PHOR, SIBN, AGRO и LXFT.

В числе лучших среди рынков развивающихся стран вопреки санкциям и ценам на нефть. Несмотря на многочисленные негативные факторы, индекс MSCI Russia (-0,4% с начала года) пока опережает в динамике большинство рынков других развивающихся стран (-16% в целом). Если принять во внимание дивиденды, то с точки зрения общей доходности Россия (+5%) показывает вполне достойный результат на фоне неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка. Котировки акций в долларовом выражении выросли сильнее только в Катаре (+26%). Прочие рынки региона CEEMEA, в том числе Турция (-43%), Греция (-31%), ЮАР (-27%), Египет (-22%) и Польша (-14%), завершают год с существенным отставанием.

Потенциал этого года еще не исчерпан, вероятность существенного роста в 2019 г. минимальна. Исходя из кривой фьючерсов на Brent, в ближайшей перспективе нефтяные цены, скорее всего, останутся на текущих уровнях – т.е. в районе 60 долл./барр. В основе нашего прогноза по индексу РТС на конец 2019 г. лежит сценарий, который предполагает ослабление российской валюты до 69 руб./долл. В оптимистическом сценарии валютный курс составляет 60 руб./долл., в пессимистическом – 75 руб./долл. По нашим оценкам, на данном этапе российский рынок практически исчерпал имевшийся потенциал роста, и, согласно нашему базовому сценарию, к концу 2019 г. индекс РТС поднимется лишь до 1250 пунктов. Оптимистический сценарий предусматривает повышение индекса до 1540 пунктов (+25% к уровню конца 2018 г.), пессимистический – снижение до 1000 пунктов (-19%). Прогноз значения индекса РТС, рассчитанный исходя из оценок наших отраслевых аналитиков, приблизительно совпадает с оптимистическим сценарием.

Наиболее и наименее привлекательные акции. Наши ключевые торговые идеи не изменились. Наш портфель наиболее привлекательных акций по-прежнему включает: 1) SBER (в основе его инвестиционной привлекательности – устойчивый уровень доходности капитала); 2) IRAO (значительный потенциал роста котировок, который может быть реализован в случае расходования средств на проекты, создающие стоимость); 3) GMKN (сбалансированная структура драгоценных и недрагоценных металлов в производственной корзине компании); 4) PHOR (низкая оценка компании); 5) SIBN (высокие операционные показатели и значительный потенциал роста в случае повышения цен на нефть); 6) AGRO (значительное улучшение конъюнктуры рынка сахара); 7) LXFT (чрезмерное падение котировок в ответ на пересмотр руководством плановых финансовых показателей).

Наименее привлекательными мы по-прежнему считаем NVTK – ввиду существенного снижения оценки стоимости проектов по производству СПГ, а также EVR и NLMK – по причине возможного снижения цен на производимую ими продукцию и премии в их рыночной оценке по сравнению с бумагами других металлургических компаний.

Мы также отмечаем ALRS, FIVE и MOEX, которые могут привлечь наше внимание в случае появления более интересных уровней для входа и/или улучшения фундаментальных факторов их инвестиционной привлекательности.