Повышение напряжённости между КНР и США уменьшило основные фондовые индексы на минувшей неделе. S&P упал на 4,6%, до 2633,08, и Dow 30 – на 4,5%, до 24388,95.

Спрос на активы-убежища увеличил цену золота под $1250 и столкнул доходность трежерис к 2,87%.

ТЭК остался под влиянием заминки цен нефти Брент около $62 на неясности по продлению заморозки роста добычи в формате ОПЕК+.

По сообщению Bloomberg, команда Д. Трампа работает над тем, чтобы арест главы Huawei в Канаде не повлиял на переговоры. Это оставляет окно возможностей для инвестиций открытым, как минимум, до 1 марта.

12 декабря на Нью-йоркской фондовой бирже состоится IPO Tencent Music Entertainment (символ TME).

Главным достоинством компании Tencent Music остаётся большой потенциал, ведь рынок онлайн-караоке и потоковой музыки в Китае, по данным iResearch, в 45 раз меньше рынка США, поэтому сервису от «Тэнсюня» (Tencent) есть куда расти.

Нужно обратить внимание на распространение в Китае более цивилизованного отношения к потреблению цифрового контента. Число платящих пользователей к общему количеству участников платформ потокового аудио в Китае в пределах 4%, и в 2023 году ожидается на уровне 29%.

Tencent Music ориентирована на специфическую азиатскую субкультуру онлайн-караоке (WeSing) на базе социальных сетей (Weixin/WeChat и QQ) и коллективного прослушивания музыки онлайн с обменом виртуальными подарками (приложения QQ Music, Kugou Music и Kuwo Music). Компания развивает и более привычные сервисы потокового аудио (Kugou Live и Kuwo Live).

В демографическом плане, клиент Tencent, скорее всего, стремится соответствовать "культурной молодёжи", в самой широкой трактовке этой группы.

Отличие бизнес-модели Tencent Music в том, что на подписку приходится только 30% продаж, в то время как ещё 70% генерируются двумя новыми статьями выручки. Первая — виртуальные подарки вещателям и другим пользователям. Вторая — премиум-доступ к улучшенному качеству аудио и дополнительным возможностям приложений.

За пару лет число платящих пользователей потокового сервиса выросло в 2 раза, и количество участников онлайн-караоке от Tencent Music — в 3 раза. Средняя выручка на пользователя онлайн-караоке 112 юаней, и это в 13 раз больше, чем в онлайн-музыкальных услугах.

Среди аналогов на бирже можно назвать успешное IPO американского Spotify (SPOT). Если цену к продажам китайского предприятия делить на рост продаж, то сервис из КНР должен стоить около $25,9 млрд, при предполагаемой оценке на pre-IPO около $21,26-24,53 млрд (с учётом опциона до $24,71 млрд). При этом сценарии есть неплохие шансы на прирост до +20% в рамках классического "купи и держи".

Любителям риска нужно иметь в виду то, что бумага может спокойно побывать на верхней границе диапазона уже в ходе аукциона заявок и затем удерживать ту же 20%-ную премию в течение первых трёх месяцев. При этом сделка станет ещё более рискованной, и хеджировать её будет особенно тяжело. Данный сценарий выглядит особенно достоверно с учётом очень маленького free-float 5%.