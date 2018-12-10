По итогам пятничной сессии ставки овернайт существенно не изменились. Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро пятницы остался без изменений (2,53 трлн руб.), при этом банки продолжали привлекать весь объем ликвидности, предлагаемый Федеральным казначейством. В рамках операций репо с Казначейством банки заняли 405 млрд руб., и также полностью выбрали лимит предложения по 98-дневным депозитам (40 млрд руб.) и операциям валютного свопа (50 млрд руб.). Динамика однодневного валютного свопа была такой же, как и в предыдущие пару дней – относительная стабильность в течение утренней сессии и усиление волатильности в вечерние часы. В результате средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа немного снизилась, достигнув 7,29% (-5 бп), а закрытие произошло на отметке 7,13%.

Довольно волатильно прошли торги на межбанке в сегменте операций репо под залог ОФЗ: ставки по более длинным бумагам повысились на 10–15 бп, в то время как стоимость репо под залог коротких ОФЗ незначительно снизилась. Ставка RUONIA в четверг оставалась на отметке 7,41%, как и в предыдущие два дня. Мы полагаем, что в пятницу она начала двигаться вниз, и на этой неделе продолжит снижаться, поскольку банки, скорее всего, заберут часть средств со счетов в Банке России.

На новостях о новой сделке, достигнутой участниками соглашения ОПЕК+, рубль резко укрепился вечером в пятницу, что оказало понижательное давление на ставки NDF/XCCY. В частности, 3-месячная ставка NDF вернулась к отметке 6,46% (-10 бп), 12-месячная ставка NDF опустилась до 7,83% (-10 бп), а остальные отрезки кривой сместились вниз на 3–6 бп. Ставки процентных свопов не изменились, однако 3-месячная ставка MosPrime повысилась на 1 бп, до 8,49%.