Пятница оказалась удачным днем для российских евробондов. Ключевым событием стало заседание ОПЕК+, по итогам которого было принято решение снизить добычу. В результате цены на нефть подскочили до 63 долл./барр., что и послужило главным позитивным фактором для российских бумаг. К тому же наблюдалось восстановление спроса на активы ЕМ (хотя оно было недолгим), в плюсе оказались евробонды всех стран ЕМ. По итогам дня российские еврооблигации подорожали в среднем на 0,3–0,7 п.п., доходности вдоль суверенной кривой снизились на 5 б.п., а по итогам недели результат был еще лучше – доходности упали на 10 б.п., при этом z-спреды российских бумаг остались практически без изменений. Таким образом, российские бумаги вторую неделю подряд показывали положительную динамику. Из-за вновь возросшей напряженности в отношениях между США и Китаем, а также слабой статистики в США ситуация на рынках остается неблагоприятной, и поводов для значительного восстановления спроса на рисковые активы пока нет, поэтому вероятность дальнейшего роста котировок российских бумаг, на наш взгляд, невелика.

Евробонды ВЭБа и ВТБ по итогам недели показали лучший результат на рынке. Корпоративные евробонды, как и днем ранее, оставили практически без внимания движения котировок суверенных выпусков. Евробонды нефтегазового сектора пока не отреагировали на рост цен на нефть, котировки менялись незначительно, в пределах 0,1 п.п., однако по итогам недели доходности евробондов в секторе упали в среднем на 10 б.п., как и доходности суверенных бумаг. Лучше рынка вновь смотрелись еврооблигации госбанков. Бумаги ВЭБа подорожали на 0,2–0,3 п.п., а VEBBNK’23 (YTM 6,1%) отличился ростом на 1 п.п. от номинала. Также заметно вырос в цене «вечный» суборд ВТБ – на 0,6 п.п. По итогам недели бумаги ВЭБа и субординированный выпуск ВТБ также показали лучший результат на рынке – плюс 0,8–2,3 п.п. и 2,5 п.п. соответственно. Тем временем еврооблигации Сбербанка в пятницу были стабильны, а их рост за неделю оказался небольшим – плюс 0,2 п.п. от номинала. В металлургическом секторе в пятницу наблюдался рост котировок в пределах 0,1 п.п., а по итогам недели, как и в среднем по рынку, цены выросли примерно на 0,3 п.п. Отдельно отметим выпуск POGLN’22 (YTM 16,4%), в пятницу он вновь заметно подорожал – на 0,6 п.п. от номинала, а за неделю – на 1,3 п.п. Также стоит отметить бумаги Global Ports – плюс 0,2–0,3 п.п. от номинала.

Сегодня внешний фон неоднозначный: цены на нефть сейчас стабильны после коррекции до 62 долл./барр., доходность UST10 упала до нового локального минимума, но уже начала расти. Азиатские рынки сегодня в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.