Пара EURUSD начинает неделю с отметок выше 1.14. Ослабление USD происходит на фоне продолжающейся переоценки ожидаемых темпов повышения ставок в США. На настоящий момент в ожидания рынка заложено лишь 1.7 повышения ставки ФРС на 25 бп до конца следующего года. Источником негатива для доллара также стали чуть более слабые данные по состоянию рынка труда в США. По итогам ноября было создано 155 тыс. рабочих мест, что ниже консенсус-прогноза в 198 тыс. Также ниже ожиданий оказались темпы роста заработных плат (0.2% м/м вместо 0.3%). Данная статистика усугубляет ожидания возможно менее агрессивной политики со стороны ФРС.

Последнее в 2018 году заседание ФРС пройдет 19 декабря. По его итогам будет опубликован новый прогноз ставок от ФРС на ближайшие годы, что станет ключевой темой для рынков на следующей неделе.

На текущей неделе ключевыми событиями будут голосование по Brexit в британском парламенте 11 декабря и заседание ЕЦБ 13 декабря. По итогам голосования по Brexit мы видим риски ослабления фунта. Заседание ЕЦБ, вероятно, окончится пересмотром в сторону понижения прогнозов по росту ВВП еврозоны и прогнозов по инфляции. Любые сигналы со стороны ЕЦБ о том, что текущее замедление носит более постоянный характер, может привести к ослаблению EUR.