Опубликованный в конце прошлой недели отчет по американскому рынку труда за ноябрь оказался хуже ожиданий в части прироста рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях (payrolls), который составил всего 155 тыс. против ожидавшихся 198 тыс. Остальные показатели (в частности, занятость, рост зарплат, уровень экономической активности населения) не изменились м./м. При нормальной конъюнктуре такой отчет был бы проигнорирован, однако при текущей «медвежьей» — участники увидели в нем еще один повод для сброса акций: снижение payrolls подтверждает предположение о начале циклического спада экономики США.

Кстати говоря, вышедшая на прошлой неделе Бежевая книга, данные которой являются значимыми для последующего заседания FOMC, свидетельствует о замедлении экономического роста некоторых регионов (Даллас и Филадельфия), в то время как у остальных никаких улучшений не наблюдается. Консенсус-мнение участников рынка относительно предстоящего замедления ВВП США отражается в спреде между 10- и 2-летними UST (сейчас он находится на 10-летнем минимуме, см. график ниже). В большинстве случаев сужение спреда до околонулевых значений предшествовало сильному торможению экономики, некоторые из которых заканчивались рецессией.

Если история вновь повторится, то в 2019 г. рост ВВП США замедлится, а в 2020 г. возможна рецессия, которая заставит ФРС понизить ставку, и чем дольше ФРС не признает значимость риска рецессии, тем больше вероятность ее наступления.

В этой связи ухудшение торговых отношений с Китаем является лишь вторичной причиной текущей коррекции (в конце прошлой недели индекс S&P обесценился еще на 2,3%, и, судя по всему, сегодня падение продолжится). Для некоторого восстановления рынка акций по итогам ближайшего заседания FOMC (18-19 декабря) риторика Дж. Пауэлла должна не просто намекать, а явно указывать на скорую паузу в повышении ставки (лучше сценарий для рынка акций, если ФРС, повысив ставку на 25 б.п., возьмет паузу). Однако возможно, что предполагаемый масштаб проблем, с которыми может столкнуться американская экономика, настолько велик, что монетарная политика может быть бессильна кардинально изменить ситуацию (может лишь отсрочить их приближение), поэтому вероятно, это время будет использовано для создания максимально возможной «подушки безопасности» (в виде повышенной ключевой ставки).