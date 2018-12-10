Как мы и ожидали, после завершения основных налоговых выплат дисконт RUONIA остался нетипично маленьким (8 б.п. против обычных 20-30 б.п), т.к. ЦБ провел сразу два аукциона «тонкой настройки», что собрало все излишки ликвидности после выплат и под окончание периода усреднения.

Однако после этого RUONIA не опустилась к своим «нормальным» уровням, несмотря на признаки локального улучшения ситуации с ликвидностью. Так, на прошлом недельном аукционе предложение впервые с конца октября превысило лимит ЦБ (1,5 трлн руб. против 1,33 трлн руб.). Кроме того, судя по факторам ликвидности, приток средств по бюджетному каналу на этой неделе оказался сильно выше прогноза ЦБ (+200 млрд руб. в среднем против —44 млрд руб.). Обычно в таких случаях требуется проведение депозитного аукциона «тонкой настройки», но регулятор воздержался от этого, как мы полагаем, именно из-за повышенных ставок на МБК. Возможно, улучшения с ликвидностью ощутили не все банки, и у некоторых участников проблемы с привлечением рублей сохранились (напомним, что 5 декабря банки взяли их по дорогому свопу от ЦБ).

В ближайшее время мы ожидаем, что дисконт RUONIA к ключевой ставке при прочих равных расширится. Во-первых, заметный приток по бюджетному каналу все же не останется незамеченным для рынка, а отсутствие «тонкой настройки» от ЦБ оставит эту ликвидность в системе. Во-вторых, существенных оттоков мы не ожидаем: налоговый период стартует лишь на следующей неделе, а основные выплаты вообще придутся на конец месяца. Кстати говоря, судя по ставке междилерского РЕПО, на рынке уже наступило определенное облегчение (в последние два дня она опустилась с обычных 7,55% до 7,4%).