На прошлой неделе было сразу несколько хороших новостей по Tesla, что привело к росту акций до исторических максимумов несмотря на общее падение рынка:

— США и Китай на саммите G20 вроде бы договорились (здесь нет точной уверенности, так как из-за ареста CFO Huawei достигнутые договоренности сейчас мало обсуждают) обнулить пошлины на автомобили. Введение таких пошлин летом уже успело ударить по бизнесу Tesla в Китае, и продажи электромобилей почти остановились.

— Вышел отчет по продажам за ноябрь, который показал уверенный рост по сравнению с августом (второй месяц прошлого квартала). Мы считаем, что такими темпами Tesla увеличит продажи в 4 квартале ещё на 10%, по сравнению с 3 кварталом, что позитивно скажется на динамике акций, так как инвесторы закладывают рост только на 3%-5%.

— Также стало известно, что Tesla планирует начать производство автомобилей на свое будущей фабрике в Шанхае уже во второй половине 2019 года. При этом, если верить утечкам из самой компании, то уже в середине 2020 года компания хочет начать производство Model Y – бюджетная версия кроссовера Model X. Сейчас аналитики крупнейших инвестиционных домов не ждут производства Model Y ранее 2021 года (а многие вообще не учитывают эту модель в своих прогнозах).

Все эти новости позитивны для компании, однако особенно отметим рост продаж, так как это означает, что компания, скорее всего, отчитается лучше прогнозов по итогам 4 квартала. Мы ждем, что рост продаж составит около 10%. При этом мы исходим только из публичных данных, которые доступны всем аналитикам. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время прогнозы по доходам компании пойдут вверх, что станет драйвером роста для акций.