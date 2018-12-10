Минувшая неделя прошла для глобальных облигаций в позитивном ключе. Опасения замедления мировой экономики и в то же время ожидания снижения в 2019 году темпов повышения ставки ФРС США приводили к проседанию котировок акций и росту котировок облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась на 14 б.п., до 2,85%. Облигационные индексы развивающихся стран EMBI+ и CEMBI выросли на 0,8% и 0,4% соответственно.

Российские еврооблигации также демонстрировали позитивную динамику. Дополнительным фактором поддержки стал рост цен на нефть после решения ОПЕК+ снизить добычу на 1,2 млн барр./сутки. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia прибавили за неделю 0,8% и 0,4% соответственно.

Рублевый долговой рынок торговался в общем направлении с глобальными облигационными рынками. На фоне умеренно укрепившегося рубля ставки по ОФЗ снизились на 3-15 б.п. Индекс государственных облигаций МосБиржи прибавил 0,1%. Индекс корпоративных облигаций IFX-Cbonds вырос на 0,3%.

Текущая неделя обещает быть богатой на события. Заседание ЕЦБ по ставке и голосование британского парламента по вопросам выхода из состава ЕС могут повлиять на глобальный аппетит к риску.

Кроме того, в пятницу состоится последнее в этом году заседание ЦБ РФ. Инфляция по итогам ноября составила 3,8% год к году и, по всей видимости, останется вблизи цели центробанка (4%) по итогам года. Тем не менее, регулятор может пойти на умеренное повышение ставки для стабилизации рынка на фоне ожидаемого в январе возобновления покупки валюты для Минфина. Интерес также представляет комментарий регулятора относительно прогнозов по ставке и инфляции в 2019 году.