Экономика сбавит обороты в будущем году. Несмотря на заметное улучшение экономической ситуации в начале 4 кв. 2018 г., мы полагаем, что в будущем году темпы роста российского ВВП ощутимо снизятся. Основной причиной станет торможение роста в ЕС и Китае, на которые приходится 58,5% российского экспорта.

Кроме того, негативное влияние на экономику окажет ослабление потребительского спроса вследствие снижения реальных доходов населения, вызванного, в свою очередь, ростом инфляции в результате принятых решений об увеличении НДС и индексации регулируемых тарифов с 1 января 2019 г.

Внешние риски продолжают оставаться высокими. Наиболее заметными являются риски дальнейшего разрастания торговых войн, усугубления политических проблем в Европе и развития финансового кризиса в Китае. Несмотря на ослабление санкционной риторики в последнее время, риски введения серьезных ограничений в отношении российского суверенного долга и крупнейших финансовых институтов все еще сохраняются.

Мировая экономика демонстрирует все более явные признаки замедления

Торговые войны и снижение налогов придали импульс экономике США. Основным фактором роста в 3 кв. 2018 г. стало частное потребление. При этом резкое падение чистого экспорта оказало негативное влияние на темпы роста ВВП. Ситуация в экономике стран ЕС и Китая быстро ухудшается. Торговые войны и увеличение неопределенности относительно среднесрочных перспектив вызвали замедление экономического роста в странах – крупнейших партнерах США. Снижение добычи нефти ОПЕК+ поможет стабилизировать цены. Перспектива значительного избытка предложения заставила ОПЕК и ОПЕК+ договориться о снижении добычи на 1,2 млн барр./сутки. Мы ожидаем, что избыток предложения на рынке нефти исчезнет не позже середины 2019 г.

Российская экономика продолжит расти умеренными темпами

Замедление мировой экономики негативно отразится на среднесрочных темпах роста в РФ. Основным фактором торможения станет замедление роста в ЕС и в Китае, на которые приходится 58,5% российского экспорта. Российская валюта останется под давлением. Глобальное усиление позиций доллара и возобновление покупок валю- ты в интересах Минфина приведут в 2019 г. к снижению среднего курса рубля до 70,8 руб./долл. Инфляция резко ускорится в начале будущего года. Принятые решения о повышении ставки НДС и индексации регулируемых тарифов с 1 января 2019 г. вызовут резкий скачок потребительских цен.

Дорогая нефть и слабый рубль обеспечат наполнение бюджета. Мы ожидаем, что в 2019 г. доходы федерального бюджета вырастут до 20,71 трлн руб., а профицит увеличится до 2,4% ВВП.

Долгосрочные темпы роста останутся низкими

Мы повышаем оценку потенциальных долгосрочных темпов роста ВВП до 1,4%. По нашему мнению, реализация заявленных государством национальных проектов, проведение пенсионной реформы, а также инициативы по наращиванию капитальных инвестиций не приведут к значительному увеличению темпов роста в долгосрочной перспективе.