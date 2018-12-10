Дело Huawei может оказать сильное влияние на торговые переговоры: как и ожидалось, на прошлой неделе произошло много событий. Ключевым стала эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Соглашение между США и Китаем, заключенное на саммите G20, с самого начала вызывало много вопросов, однако в минувший четверг роль разорвавшегося снаряда сыграло сообщение канадских СМИ об аресте финансового директора Huawei и его возможной экстрадиции в США. Еще одним крупным событием недели стала встреча стран-членов OPEC+ в Вене.

В пятницу вечером было достигнуто соглашение по сокращению добычи нефти на 1,2 млн барр. в сутки. Сюрпризом оказалось то, что соглашение не распространяется на Иран. Отметим, что авианосная ударная группировка во главе с американским авианосцем Джоном Стеннисом из серии Нимиц прибыла на прошлой неделе на Ближний Восток. США наращивает свое присутствие в регионе как предупредительный сигнал Тегерану. Усиление напряженности вокруг стран Персидского залива и любое использование силы против Ирана с точки зрения экспорта нефти могут вызвать рост цен на нефть выше максимумов, зафиксированных ранее в этом году.