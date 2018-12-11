По итогам торгов понедельника российский рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Доллар смог подняться на 0,4%, евро же напротив, отступил на 0,1%, что было обусловлено динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке. Большую часть дня пара доллар/рубль провела в коридоре 66,15 – 66,55, игнорируя существенное снижение рынка энергоносителей. Однако под конец вечерней сессии, когда нефть марки Brent ушла ниже 60 долларов за баррель, американская валюта поднялась выше 66,6 рубля.

Сегодня утром для рубля сложился позитивный внешний фон. Попытки нефти марки Brent отыграть отметку 60 долларов, а также снижение индекса доллара, окажут поддержку российской валюте. В результате в начале торгов пара доллар/рубль может понести потери, отступив в район 66,5 рубля. При этом, каких-то существенных движений в рубле мы не ожидаем.

В преддверии заседания ЦБ РФ, где будут решаться вопросы по ставке и возобновлению покупок валюты во исполнение бюджетного правила, активность игроков в рубле будет пониженной.

Отметим, что фактор «черного золота» продолжает оставаться важным для российской валюты. Однако сейчас рубль больше реагирует на позитивные изменения котировок нефти, что обусловлено его неоцененностью относительно текущих уровней рынка энергоносителей.