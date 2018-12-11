Перед началом торгов на российском рынке сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индекс Мосбиржи откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия, но при этом имеет потенциал для дальнейшего снижения на фоне слабой динамики мировых рынков. Индексы США начали неделю резким снижением, но незначительный интерес инвесторов к покупкам вернулся после обсуждения КНР с Минфином США подробностей сотрудничества для разрешения торгового спора. В ходе телефонного звонка обсуждались сроки и последовательность действий Китая для выполнения условий Вашингтона. На наш взгляд, КНР без труда увеличит покупки американских товаров и выполнит прочие рекомендации, поэтому все будет зависеть от позиции Трампа.

Народный Банк Китая был вынужден вновь ослабить юань, что вряд ли понравится администрации Белого Дома, но является наиболее простым способом поддержки экспорта и выполнения бюджетных обязательств.

Перенос голосования по Brexit в Парламенте Великобритании ощутимо ударил не только по британскому фунту, но и по европейским индексам. Тереза Мэй, понимая, что нынешний проект выхода из ЕС нужную поддержку не получит, взяла время на повторные переговоры с Брюсселем. При этом глава Евросовета Туск уже сообщил, что дополнительных уступок ожидать не стоит. Таким образом, в данный момент вероятности как наиболее негативного (выход из ЕС без сделки), так и позитивного сценария (отмена Brexit по инициативе Великобритании) являются примерно одинаковыми. В четверг состоится итоговый раунд переговоров, но основное внимание нужно обратить на внутренние политические процессы Англии, где не исключена скорая отставка премьера. Фунт на этом фоне рискует вернуться к минимумам 2017 года.

Bloomberg отмечает увеличение вероятности повышения ставки на заседании 14 декабря. Основной индикатор этого – опережающий рост ставок денежного рынка.

Агентство S&P присвоило кредитный рейтинг «ММК» на уровне «ВВВ-», что положительно для перспектив акций компании. В частности, были отмечены: прогресс в снижении затрат на производство, высокая операционная рентабельность и продукция с высокой добавленной стоимостью.

Совет директоров «Русгидро» одобрил продажу Верхне-Нарынской ГЭС киргизской компании, что, на наш взгляд, позитивно для долгосрочных перспектив компании, однако покупать акции пока не стоит, так как потенциал снижения сохраняется. Прежде всего необходимо дождаться подробностей сделки и сегодняшнего отчета за 9 мес. 2018 по МСФО.