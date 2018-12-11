Возобновление переговоров США и Китая в понедельник увеличило основные фондовые индексы: S&P 500 на +0,2%, до 2637,72, и Dow 30 – на +0,1%, до 24423,26. Оба индекса вернулись на позитивную территорию по итогам 52 недель и растут на +1,1%-+2,4% в год.

Биржи США вернули утерянные в начале торгов позиции после сообщения об обсуждении Америкой и Китаем по телефону расписания дальнейших переговоров. Также инвесторам понравилось сообщение об уходе представителя левого крыла властей, главы административной поддержки президента, на место которого прочат нынешнего министра финансов.

Рост Dow объяснялся подорожанием бумаг Microsoft, Intel, Boeing, McDonalds на более чем $1. Повышение S&P обуславливалось скачком котировок секторов IT, услуг связи, здравоохранения на +0,33% и более. На Уолл-стрит ждут продолжения качелей вверх-вниз из-за отсутствия прогресса на возобновляющихся переговорах c Китаем.

Факторами роста Facebook (FB, $141,85) стали расширение программы выкупа акций на +60%, или на $9 млрд, повышение спроса на рекламу после успеха «Киберпонедельника» и отказ от большей части контента, нежелательного хозяину.

Цензура — тренд. Увеличение курса бумаг Alphabet (GOOG, $1039,55) вызывалось текстом речи на слушаниях в защиту IT и против обвинений в передаче данных военным США и партнёрам из КНР, куда компания планирует вернуться с цензурированным поисковиком.

Подорожание Microsoft (MSFT, $107,59) связывалось с победой сервиса Teams в важной контрольной точке над мессенджером Slack и с ожиданиями превышения показателей Amazon в части облачных сервисов через 2 года, а также с опережением Apple по капитализации, $826,0 млрд против $804,8 млрд.

Повышение Tesla (TSLA, $365,15) объяснялось интервью И. Маска о готовности обдумать покупку простаивающих заводов General Motors, ожиданиями 10%-ного роста продаж на основе наблюдений за местонахождением машин, планами строительства завода в Китае.

ТЭК остался под давлением после снижения цены эталонного сорта нефти Брент к $59 на неясности по продлению заморозки роста добычи.

Спрос на активы-убежища начинает убывать, судя по стабилизации золота ниже $1250 и доходности трежерис выше 2,85%. Надолго ли? Во вторник данные по производственным ценам (прогноз по базовому ИЦП +0,1% в месяц). Биржи США уже учитывают факт возобновления переговоров и ждут результатов. Азия только пытается выйти в плюс на результатах выборов в Индии и вернуть себе позиции, утерянные вслед за отставкой мумбайского ЦБ. Европа ещё может вырасти, так как Великобритания не удивляет угрозами выйти из ЕС без соглашения, а от ЕЦБ в четверг ждут определённости по прекращению покупок активов в условиях, когда США тормозят дальнейшее повышение ставки ФРС. Рост Америки возможен только как производная от повышения мировых фондовых бирж, но ею можно диверсифицироваться.