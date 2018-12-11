На фоне небольшого ослабления рубля ставки кросс-валютного свопа поднялись на 3 бп, при этом 2-летняя ставка приблизилась к 8,0%. Короткие ставки NDF подросли на 12–17 бп вслед за изменением ставки однодневного валютного свопа. В однодневном сегменте сохраняется низкая ликвидность, в связи с чем ставки находятся на повышенном уровне. Объем средств на корсчетах банков держится на отметке около 2,5 трлн руб. – относительно умеренное значение для начала периода усреднения резервов. Фактор наличных денег начал оказывать давление на системную ликвидность, что является обычным явлением в предновогодний сезон. Статистика Банка России показывает, что в результате снятий наличных денежных средств за период с прошлого вторника объем ликвидности сократился на 117 млрд руб. Еще 121 млрд руб. за тот же период ушел из системы по причине уменьшения объема кредитов ЦБ, выданных в рамках операций постоянного действия. В настоящий момент потоки средств бюджета остаются единственной балансирующей статьей в общем уравнении ликвидности. В результате ставка RUONIA остается около отметки 7,4%, а однодневный базис сузился до нуля. Давление на ставки однодневного валютного свопа вчера увеличилось, что, вероятно, было обусловлено некоторым оттоком бюджетных средств. Средневзвешенное значение в итоге поднялось до 7,51% (+21 бп), ставка на закрытии рынка почти достигла уровня предложения Банка России. В сегменте межбанковского репо под залог ОФЗ сохраняется волатильность: ставки по коротким бумагам вчера выросли приблизительно на 10 бп, ставки в самом дальнем конце кривой снизились на 5–18 бп.

Сегодня в центре внимания будут еженедельные аукционы Банка России. Регулятор объявил о предложении облигаций двух выпусков на общую сумму 715 млрд руб. – бумаги с погашением в марте на 500 млрд руб. и с погашением в феврале на 215 млрд руб. Вместе с тем сегодня ожидается погашение одного из выпусков КОБР на сумму 917 млрд руб. Это означает, что 200 млрд руб. могут потенциально вернуться в систему, если они не будут размещены на недельных депозитах.