Неделя на рынке российских суверенных евробондов началась очень вяло, динамика была крайне сдержанной, и такая ситуация наблюдалась по всем еврооблигациям ЕМ. Хотя настроения на рынках оставались негативными, доходность UST10 днем восстановилась до отметки 2,86%, а затем была по большей части стабильной. Цены на нефть к вечеру опустились до 60 долл./барр., растеряв тем самым весь прирост, аккумулированный в пятницу после новостей о сделке ОПЕК+, которая предусматривает сокращение добычи. Однако это движение пока не полностью учтено в котировках российских бумаг и, вероятно, еще может оказать давление. Вчера же они снизились всего на 0,1 п.п., исключением стал выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,8%) – он подешевел на 0,5 п.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 2 б.п. до 156 б.п.

Доходности российских бумаг сейчас остаются вблизи минимальных за месяц значений, тогда как их z-спреды, напротив, находятся практически на пике, достигнутом две недели назад, поскольку евробонды РФ не в полной мере отреагировали на падение доходностей гособлигаций США. Если доходность UST10 в ближайшее время начнет расти, то, мы считаем, это должно привести к сокращению спредов российских бумаг и вряд ли спровоцирует существенное падение котировок.

Часть корпоративных еврооблигаций завершила день небольшим ростом котировок. В корпоративном сегменте динамика тоже была достаточно сдержанной, но, несмотря на результаты суверенных выпусков, часть корпоративных бумаг все же смогла подорожать. Так, некоторые евробонды Газпрома вчера подросли в цене на 0,1–0,2 п.п., тогда как котировки остальных выпусков в секторе были стабильны. Бумаги ВЭБа и суборды ВТБ прибавили по 0,1–0,2 п.п. от номинала, а евробонды Сбербанка, как и прежде, были по большей части стабильными. Также в небольшом плюсе оказались суборды частных банков. В металлургическом секторе котировки бумаг почти не менялись, исключением стал выпуск EVRAZ’22 (YTM 5,5%) – он подрос в цене на 0,2 п.п. Также заметные, но разнонаправленные движения продемонстрировали еврооблигации TRUBRU’20 (YTM 5,4%) и POGLN’22 (YTM 16,6%) – плюс и минус 0,5 п.п. соответственно. Отметим выпуск AFKSRU’19 (YTM 5,3%) – он подорожал на 0,2 п.п., противоположный результат показали бумаги Global Ports. Евробонды VEON вчера были преимущественно стабильны, и только выпуски VIP’22 (YTM 4,4%) и VIP’24 (YTM 6%) прибавили 0,1–0,2 п.п. от номинала. Напомним, что завтра утром крайний срок ранней подачи заявок на выкуп еврооблигаций VEON, и мы рекомендуем участвовать в выкупе по всем бумагам, включая VIP’24, условия выкупа по которому были изменены две недели назад – компания готова выкупить этот выпуск в объеме до 400 млн долл.

Сегодня внешний скорее негативный: доходность UST10 утром остается вблизи уровня 2,86%, цены на нефть тоже стабильны после падения вчера вечером до 60 долл./барр. Азиатские рынки преимущественно растут, фьючерсы на американские индексы – в минусе.